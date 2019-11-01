ФАН пишет о Татьяне Москальковой, которой патриотизм помогает отстаивать права россиян

Федеральное агентство новостей в проекте «Образы российского патриотизма» пишет о вкладе в защиту прав человека в России омбудсмена Татьяны Москальковой, которая за три с небольшим года успела помочь сотням, если не тысячам людей.

Уполномоченный по правам человека в РФ уверена, что патриотизм живет в сердце каждого человека. Москалькова считает, что это «основа государственности, готовность защищать Родину ценой своей жизни и делать выбор в пользу Родины в ущерб даже собственным интересам».

Вступив в должность омбудсмена, заслуженный юрист России Москалькова моментально включилась в работу. Ее аппарат каждый год рассматривает несколько десятков тысяч жалоб, омбудсмен регулярно лично беседует в тюрьмах РФ с заключенными.

Москалькова считает, что патриотизм невозможно привить приказом или законом, это чувство должно «идти от сердца».