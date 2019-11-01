Трамп заявил, что США точно известно имя нового главаря ИГ* после «устранения» аль-Багдади

Американский лидер Дональд Трамп заявил в пятницу в Twitter, что Вашингтону точно известно, кто стал новым главарем террористической группировки «Исламское государство»* после мнимого «устранения» Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.

«У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!» — написал Трамп.

При этом президент США не пояснил, о ком идет речь.

Позднее в пятницу, 1 ноября, на брифинге координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс не стал отвечать журналистам на вопрос, знает ли ведомство точно, кто возглавил ИГ*.

«Мы изучаем лидера, <…> однако всегда при смене главаря террористической организации мы хотим убедиться, что у нас есть самая свежая информация, которая необходима нам, чтобы эффективно противостоять угрозе», — заявил он.

Об уничтожении аль-Багдади Трамп сообщил 27 октября. Якобы это произошло в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Несмотря на то, что он поблагодарил за содействие в ее проведении Россию, Ирак, Сирию и Турцию, в российском Министерстве обороны заявили, что не имеют достоверных сведений о ликвидации главаря ИГ*. Многие военные эксперты, политологи и востоковеды усомнились в правдивости заявления Трампа из-за ряда нестыковок в истории о «спецоперации». Вероятнее всего, своим заявлением Трамп решил набрать себе политических очков накануне президентских выборов в США и восстановить репутацию страны после политического поражения на Ближнем Востоке.

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