Курды из SDF пытаются «примазаться» к легенде США о «ликвидации» аль-Багдади, считает эксперт

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил поведение курдов из вооруженных формирований на фоне заявлений США о якобы уничтожении главаря «Исламского государства»* (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади.

«Курды пытаются просто «примазаться» к этой истории и всячески демонстрируют союзные отношения с США, о чем свидетельствует хотя бы недавняя поездка [главы курдского самопровозглашенного Сирийского демократического совета] Ильхам Ахмед в Вашингтон», — считает он.

Напомним, что она уже около двух недель находится в американской столице. Там она успела «случайно» столкнуться с президентом страны Дональдом Трампом и побыть гостем на ежегодном обращении главы Штатов к нации.

Ахмед также дала интервью РИА Новости, где рассказала новую версию «уничтожения» террориста №1. По ее словам, именно «Демократические силы Сирии» (SDF) установили его местонахождение, а после «ликвидации» помогли «верифицировать личность» и провели анализ крови.

Несмотря на заявления курдской активистки, Трампа, Пентагона и прочих, «ликвидация» аль-Багдади все еще вызывает сомнения. Они просто разбрасываются словами и не предоставляют абсолютно никаких неопровержимых доказательств.

«По поводу ситуации с так называемой ликвидацией аль-Багдади все просто — люди сомневаются в официальной версии, озвученной американцами, и ждут фотографии тела или останков, чтобы удостовериться в гибели террориста. А США пока что просто предлагают поверить им на слово», — пояснил Рожин.

Зато президент США, который собирается на второй срок, уже добавил «смерть» главаря ИГ* в копилку своих достижений. Более того, он уже успел использовать это в предвыборной кампании.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.