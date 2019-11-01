Джабаров заявил, что Facebook давно разоблачил свою роль в продвижении политики США

Члены Совета Федерации Владимир Джабаров и Сергей Цеков рассказали о своем отношении к Facebook в беседе со «Словом и Делом».

«Вы знаете, я не пользуюсь Facebook. Поэтому я считаю, что это — дело каждого. Если интересно — пусть смотрят эти материалы. Есть российские соцсети, которые более демократичны», — отметил Джабаров.

По его словам, в России давно отказались от практики запрещения.

«Я думаю, они [руководители американской соцсети] сами будут не заинтересованы, если от них будут уходить наши пользователи и будут падать их доходы от рекламы и так далее, так что они первые пострадают, поэтому мы спокойно реагируем на все эти вещи», — подчеркнул парламентарий.

К тому же, уже давно и всем понятно, что Facebook продвигает политику американского правительства.

«Так что не нужно драматизировать», — констатировал Джабаров.

Цеков, как и его коллега, также не пользуется этим порталом, который, по его мнению, является «абсолютно враждебной» для России социальной сетью.

«С одной стороны, его можно заблокировать, но с другой — можно нарваться на «ответку». Я считаю, что нужно просто бойкотировать Facebook», — поделился парламентарий.

К тому же, напомнил он, в России есть хорошие альтернативы — «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Какой смысл регистрироваться в западной социальной сети, и общаться там на русском языке с русскоязычными? Какие преимущества предоставляет Facebook, что там такого с точки зрения общения? Соцсети, при всех их отличиях, изначально предназначены для общения, обсуждения и так далее», — заключил сенатор от Крыма.

Стоит отметить, что Facebook уже несколько лет демонстрирует двойные стандарты в отношении цензуры и свободы слова. Сетевая империя Марка Цукерберга стала инструментом пропаганды в руках Вашингтона.