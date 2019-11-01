Россия и Турция совместными усилиями помогают вернуть мир в Сирию

Россия и Турция совместными усилиями на севере Сирии, в частности, по военному патрулированию территории после отвода с нее курдских радикалов помогают приблизить республику к миру, заявил Федеральному агентству новостей политический аналитик Владимир Соловейчик.

Минобороны сообщило, что для этих целей РФ дополнительно направила в регион порядка 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей. Российская военная полиция ежедневно будет проходить по меньшей мере десять населенных пунктов.

Договоренность о совместном патрулировании с Турцией была достигнута 22 октября в Сочи на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также по итогам встречи была приостановлена на 150 часов операция Анкары «Источник мира» на севере Сирии, направленная против курдских боевиков и террористов ИГ*, чтобы они отошли от сирийско-турецкой границы на 30 километров.

Соловейчик считает переброску сил военной полиции ВС РФ на север Сирии вполне разумной мерой. Так эти земли будут сохранены под юрисдикцией САР, там появятся условия для восстановления законной власти президента Башара Асада. В случае обострения ситуации российские военные смогут охладить пыл курдских радикалов.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.