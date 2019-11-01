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 Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook

Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook
20:28   1 Ноября 2019
Весь мир

Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook

Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook

Жители Африканского континента оказались сильно возмущены из-за множественной блокировки Facebook аккаунтов, связанных с Африкой. Что примечательно, их недовольство вылилось в Twitter, как сообщило «Федеральное агентство новостей».

Напомним: недавно стало известно, что американская социальная сеть забанила ряд страниц африканцев и африканских изданий. Предлогом стал доклад Стэндфордской интернет-обсерватории, которая якобы обнаружила целую «сеть подозрительных страниц». Забавно, но все они имели хорошее отношение к России.

Стоит отметить, что доклад основывается на данных американского интернет-портала The Daily Beast и центра «Досье», который живет на деньги сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского.

К тому же, причиной мог стать и саммит Россия — Африка, который проходил в Сочи с 23 по 24 октября. По всей видимости, США не понравился успех мероприятия и они решили «расправиться» с африканцами через интернет-империю Марка Цукерберга.

Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook

Как утверждает руководство Facebook, удаленные аккаунты были якобы «ботами», фейками или даже использовались российской стороной для «вмешательства» во внутренние дела теперь уже африканских государств. Однако население черного континента быстро разоблачило настоящие причины репрессий портала, даже Франции досталось.

Так, пользователь под ником Джонсон Кабуйя пожаловался, что его лишили источника нормальных новостей.

«С другой стороны, мы давно уже живем в мире дезинформации людей в африканских странах со стороны французских медиа», - написал он.

Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook

Другой комментатор заметил, что соцсеть продолжает гнуть русофобскую линию:

«Facebook делает все, чтобы очернить Россию, потому что Россия хочет быть вместе с Африкой».

Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook

Еще один пользователь отметил, что его знакомый был заблокирован за то, что «он сам вел свои страницы, выражая свое личное мнение, переживания за судьбу страны и близких ему людей».

«Недавно Facebook заблокировал несколько страниц под предлогом того, что они якобы распространяли «российскую пропаганду»... Огорчает, что люди, переживающие за свою страну, подвергаются политической цензуре в чьих-то интересах», - поделился он.

Население Африки выступило против необоснованных банов Facebook

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Автор: Анна Манц
#африка #facebook #блокировка

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