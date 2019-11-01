Минтруд инициировал упрощение порядка назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты намерено упростить порядок назначения и выплаты пенсии. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале нормативных правовых актов 1 ноября.

Этого хотят достигнуть при помощи исключения некоторых документов, которые и так имеются в распоряжении Пенсионного фонда России, из перечня обязательных для установления страховой или накопительной пенсии, а также выплатам по государственному пенсионному обеспечению.

Например, пенсионеру для установления или перерасчета пенсии не нужно будет приносить документы от ЖЭКа или органов местного самоуправления. Матерям, которые рассчитывают на досрочную страховую пенсию по многодетности, не придется вносить документы, подтверждающие, что ребенку исполнилось восемь лет.

Кроме этого, основанием для установления выплат хотят сделать и сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах. В частности, это касается данных об инвалидности, рождении, смерти, гражданстве, месте жительства и прочего.