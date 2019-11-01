Эксперт считает добровольный уход россиян из Facebook лучшим ответом на пропаганду Запада
Издатель журнала «Information Security» Александр Власов считает, что противостоять социальной сети Facebook, распространяющей антироссийские фейки, можно только одним способом — россияне должны покинуть соцсеть и перейти на альтернативную платформу. Об этом он заявил в комментарии ФБК «Экономика сегодня».
Ранее гонконгская полиция направила к Facebook два иска, требуя удалить ложную информацию из публичного доступа, однако получила отказ. В социальной сети были опубликованы вбросы о применении полиции в отношении протестующих бутылок с зажигательной смесью и боевого оружия. В результате происшествия якобы погиб студент, но это ложь.
Несмотря на официальное подтверждение, Facebook все равно отказался удалять сообщения и применить санкции к распространителям лживых сведений. Многие страны неоднократно сталкивались с подобным отношением, поэтому неудивительно, что Facebook начали подозревать в работе на спецслужбы США. Стало слишком очевидно, что социальная сеть продвигает идеологию, угодную интересам США. Все остальное Facebook подвергает жесткой цензуре.
По мнению Власова, утверждать, что Facebook работает на ЦРУ — сложно, потому что пока этому нет доказательств.
«Другое дело, что специально обученные люди, несомненно, пользуются возможностями соцсети для радикализации протестов, влияния на массы, разжигания настроений и провокаций. То есть Facebook здесь инструмент, который удобно использовать для влияния на людей и политику», — считает он.
Он также заявил, что с этим нужно бороться, но вот какими методами — вопрос очень сложный. По его словам, блокировать соцсеть на территории РФ нельзя, ведь такие меры вызовут обратную реакцию — люди всеми силами будут пробиваться к ресурсу, в который их не пускают. Поэтому следует использовать более мягкие меры.
«Сейчас россияне жалуются, что их объективные сообщения американская соцсеть стирает, аккаунты авторов блокируют. Это уже составляет у наших граждан негативное мнение о Facebook. Вдобавок стоит учить население критически относиться к тому, что они читают – не верить всему подряд, а оценивать и проверять информацию», — считает эксперт.
По мнению эксперта, вопрос следует поставить не о блокировке ресурса. Он привел в пример Китай, который создал в своей стране удобные социальные сети национального значения. Ими пользуется все население без риска попасть под пропаганду.
«Их платформа WeChat универсальна и удобна», — заключил он.