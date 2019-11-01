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19:25   1 Ноября 2019
Россия

Сын Ширвиндта опроверг слухи об операции на сердце его отца 

Сын Ширвиндта опроверг слухи об операции на сердце его отца 

Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт не ложился на операцию, заявил его сын Михаил в комментарии «360».

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации 85 летнего артиста. Ряд изданий также указывал, что ему сделали операцию на сердце.

«Не было операции, он чувствует себя прекрасно. Была процедура», — указал Ширвиндт-младший.

По его словам, отец проходил амбулаторное лечение, ничего страшного не обнаружили. Народный артист РСФСР уже вернулся домой и находится в «блистательном» состоянии.

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Автор: Анна Манц
#госпитализация #опровержение #ширвиндт

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