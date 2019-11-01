Сын Ширвиндта опроверг слухи об операции на сердце его отца 

Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт не ложился на операцию, заявил его сын Михаил в комментарии «360».

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации 85 летнего артиста. Ряд изданий также указывал, что ему сделали операцию на сердце.

«Не было операции, он чувствует себя прекрасно. Была процедура», — указал Ширвиндт-младший.

По его словам, отец проходил амбулаторное лечение, ничего страшного не обнаружили. Народный артист РСФСР уже вернулся домой и находится в «блистательном» состоянии.