Как Трамп развязал две войны на посту президента, но стал популярнее Обамы

В минувший четверг Конгресс США проголосовал за резолюцию о начале процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. За отстранение главы Белого дома от власти выступила Палата представителей, где у демократов большинство.

Причиной послужил июльский телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анонимный сотрудник спецслужб сообщил, что Трамп потребовал от коллеги начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося конкурентом №1 Трампу на предстоящих президентских выборах 3 ноября 2020 года.

В рамках круглого стола на площадке МИА «Россия сегодня» эксперты ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН обсудили политическое будущее Америки в контексте интриг, скандалов и расследований.

Политическая борьба

Руководитель Центра Североамериканских исследований Виктория Журавлева усомнилась, что объявившие войну Трампу оппоненты доведут процедуру импичмента до конца. Решающее слово остается за Сенатом, а верхняя палата не готова рубить сплеча, подыгрывая недругам президента-республиканца.

«Все то, что делают демократы направленно на то, чтобы нанести максимальный урон Трампу, — рассуждает эксперт. — Чем больше общество будет за то, чтобы провести президента через процедуру импичмента, тем больше у демократов шансов в 20-м году. Сегодня 51 процент [считают, что нужно провести Трампа через импичмент]. История вытаскивает всю некрасивость истории с Байденом, но и, конечно же, сильно бьет по Трампу тоже. Импичмент зависит от третьего участника. А третий участник — это общество».

Что успел сделать Трамп для общества

В своей избирательной кампании Трамп может опираться на крепкую американскую экономику и промышленный рабочий класс, полагает старший научный сотрудник ЦСАИ Оксана Богаевская. Рекордный подъем продолжается, по ее данным, более десяти лет. За время президентства Трампа рост ВВП был выше, чем за годы президентства Барака Обамы.

«Как это отражается на электорате? Растут потребительские расходы. У населения есть деньги. Есть желание и возможности эти деньги тратить. Низкая инфляция, реальные доходы возрастают. Безработица на рекордно низком уровне. Снижение безработицы среди молодежи, среди афроамериканцев, среди инвалидов. Трамп это использует в своей предвыборной кампании», — говорит эксперт.

Америка, по мнению Богаевской, может поблагодарить Трампа за рост зарплат. Они растут и средний годовой доход домохозяйств в нынешнем году перевалил за 63 тысячи долларов (около четырех миллионов рублей). А еще при Трампе полтора миллиона американцев вышли из черты бедности. Финансовая грамотность в США тоже на уровне, большинство граждан владеют акциями, которые выросли в среднем на 30%.

«Каков вклад Трампа в эту благостную картину? Он сразу сказал, что будет поддерживать бизнес, и это делает», — отмечает эксперт.

Из минусов — рост бюджетного долга США, падение инвестиций и падение промышленного производства, однако на рядовом избирателе перечисленные отрицательные моменты не сказываются, полагает Богаевская.

Как изменилась внешняя политика США при Трампе

Трамп — президент переходного периода для американской внешней политики, охарактеризовал его научный сотрудник ЦСАИ Сергей Кислицын.

«Трамп не сделал ничего кардинально нового. Рвать договоры это в стиле республиканцев. Это то, что сделал бы Буш-младший. Трамп не играет на какой-то принципиально новой повестке», — напомнил эксперт о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Впрочем, 45-ый президент решение объяснял в парадигме своей предвыборной кампании America first. США сочли соглашение способом перераспределения богатств в пользу Индии и Китая и не пожелали платить за иллюзорную заботу о будущем атмосферы планеты Земля.

«Трампа очень часто обвиняют в отсутствии внешнеполитической стратегии, — напомнила руководитель Центра Североамериканских исследований Виктория Журавлева. — Но Трамп другой тип президента. Трамп президент, очень сильно сосредоточенный на благополучии того электората, который его избрал. Это президент-бизнесмен. То, как он ведет свои дела, это бизнес-модель. Причем модель личного бизнеса. Его бизнес-логика наталкивается на политическую логику традиционную. В этом есть логика — это выгода США и электората».

Китайский вопрос

После затяжной торговой войны, когда Трамп взвинтил пошлины на товары из Китая в интересах американского бизнеса, в отношениях двух супердержав кажется наметилось потепление. В минувший четверг глава Белого дома пообещал, что Вашингтон и Пекин договорятся о торговой сделке. После отмены саммита АТЭС в чилийском Сантьяго из-за массовых беспорядков стороны ищут новое место для подписания первого торгового соглашения. В МВФ подсчитали, что к 2020 году взаимная накрутка тарифов обойдется мировой экономике в 700 миллиардов долларов.

«Я не ожидаю заключения всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем в ближайшие годы, — скептично настроена Богаевская. — Это не просто вопросы экспорта, это вопрос технологического противостояния. По расчетам некоторым к 2026 году только средний класс Китая превысит население США. Это сложнейшие вопросы. Вопрос передачи технологий. Существует куча ограничений на китайском рынке. Американцы подошли к пределу. Потери американские ежегодные от воровства, фальсификаций сопоставимы с годовым товарным оборотом».

Впрочем, полномасштабной торговой войны между Пекином и Вашингтоном эксперт не ждет, полагает, что обе стороны заинтересованы в экономическом сотрудничестве.

«Существует значительная вероятность начала гонки вооружений, — выразил мнение о геополитических рисках научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований Алексей Давыдов. — Это было связано не только с северокорейским вопросом, но и с Китаем. Существует значительный потенциал, нужно за ситуацией подробно следить».

Журавлева солидарна с коллегой в том, что за торговой войной стоит геополитическое противостояние. Трампу необходимо выстраивать совершенно другую логику отношений с Китаем, полагает эксперт.

«Надо не забывать, что Китай в отличие от США является авторитарным государством», — напомнила она о полярной идеологии двух держав.

Россия и США

У Москвы и Вашингтона пока нет реальной базы для переговоров, а конфронтация объясняется наличием внешнеполитических амбиций у обеих сторон, убежден научный сотрудник ЦСАИ Сергей Кислицын.

«Для США экспорт газа не такая жизненно-необходимая повестка, как для России», — полагает эксперт.

Что касается отношений за рамками торговли, то значительная часть американского общества воспринимает Россию враждебно, заверила Журавлева.

«За четыре года российско-американского конфликта более 70 процентов американцев считает Россию врагом Америки», — утверждает она.

Дело отчасти в цензуре. Россию за океаном не слышно, говорит научный сотрудник ЦСАИ Александра Борисова.

«Наша точка зрения, насколько бы объективной она не была, она полностью замалчивается. Если вы ссылаетесь где-то на Раша тудэй, вам говорят — агент Кремля. Модно Россию ругать, если Россию не ругаешь, значит, можно найти слабые места и тебя подвинуть», — заметила она.

Несмотря на разногласия, Трамп на правах хозяина предстоящего саммита G7 пожелал пригласить на мероприятие президента РФ Владимира Путина. Саммит пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 годa — за полгода до президентских выборов в США, до которых Трампу нужно отбивать атаки демократов и не разочаровать избирателей в выбранном им курсе America first.