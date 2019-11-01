Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт считает добровольный уход россиян из Facebook лучшим ответом на пропаганду Запада

Эксперт считает добровольный уход россиян из Facebook лучшим ответом на пропаганду Запада

 Минтруд инициировал упрощение порядка назначения и выплат пенсий

Минтруд инициировал упрощение порядка назначения и выплат пенсий
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
Как Трамп развязал две войны на посту президента, но стал популярнее Обамы

Как Трамп развязал две войны на посту президента, но стал популярнее Обамы

 В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook
Эксперт считает добровольный уход россиян из Facebook лучшим ответом на пропаганду Запада

Эксперт считает добровольный уход россиян из Facebook лучшим ответом на пропаганду Запада

 Минтруд инициировал упрощение порядка назначения и выплат пенсий

Минтруд инициировал упрощение порядка назначения и выплат пенсий
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
Как Трамп развязал две войны на посту президента, но стал популярнее Обамы

Как Трамп развязал две войны на посту президента, но стал популярнее Обамы

 В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook
19:23   1 Ноября 2019
Россия

США используют Facebook для идеологического противостояния России

США используют Facebook для идеологического противостояния России

Facebook игнорирует и удаляет любую невыгодную для США информацию. Такое заявление сделал зампредседатель Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в комментарии Nation News в пятницу, 1 ноября. 

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал защитить россиян от негативного воздействия Facebook. По его мнению, эта компания превратилась в крупнейшего в мире «политического агитатора», который продвигает интересы Штатов. Он считает, что «империю Цукерберга» следует «давить» на всех уровнях, особенно, когда речь идет о давлении на Россию. 

Боярский в комментарии изданию назвал сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм». По его словам, сейчас идет идеологическое противостояние и информационная война. Поэтому нет ничего удивительного в таких недружественных действиях со стороны американцев. Он заявил, что Россия должна отстаивать свою позицию и по возможности противодействовать подобным шагам. 

«У американцев сейчас очевидно просматривается политика игнорирования и удаления всего в угоду своим интересам. Это продолжается уже длительное время и вряд ли изменится в какой-то обозримой перспективе»,  — пояснил народный избранник. 

Ранее Facebook заблокировал аккаунт суданского СМИ «Радио «Африка» — крупнейшую новостную компанию в стране. Блокировали также и другие африканские СМИ и даже конкретные персоны, которые, по мнению руководства соцсети, относились к России слишком нейтрально либо отказывались подчиняться Госдепу США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...