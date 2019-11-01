США используют Facebook для идеологического противостояния России

Facebook игнорирует и удаляет любую невыгодную для США информацию. Такое заявление сделал зампредседатель Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в комментарии Nation News в пятницу, 1 ноября.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал защитить россиян от негативного воздействия Facebook. По его мнению, эта компания превратилась в крупнейшего в мире «политического агитатора», который продвигает интересы Штатов. Он считает, что «империю Цукерберга» следует «давить» на всех уровнях, особенно, когда речь идет о давлении на Россию.

Боярский в комментарии изданию назвал сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм». По его словам, сейчас идет идеологическое противостояние и информационная война. Поэтому нет ничего удивительного в таких недружественных действиях со стороны американцев. Он заявил, что Россия должна отстаивать свою позицию и по возможности противодействовать подобным шагам.

«У американцев сейчас очевидно просматривается политика игнорирования и удаления всего в угоду своим интересам. Это продолжается уже длительное время и вряд ли изменится в какой-то обозримой перспективе», — пояснил народный избранник.

Ранее Facebook заблокировал аккаунт суданского СМИ «Радио «Африка» — крупнейшую новостную компанию в стране. Блокировали также и другие африканские СМИ и даже конкретные персоны, которые, по мнению руководства соцсети, относились к России слишком нейтрально либо отказывались подчиняться Госдепу США.