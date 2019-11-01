ООН попала в кабалу США и не может ничего возразить на контрабанду нефти Сирии

Доктор военных наук Анатолий Матвейчук объяснил, почему мировое сообщество закрывает глаза на контрабанду сирийской нефти Вашингтоном в беседе с «Федеральным агентством новостей».

По его словам, недопустимость такого поведения Соединенных Штатов, которое, как минимум, нарушает международное право, очевидна всем, даже его союзникам. Однако они вынуждены молчать из-за колоссального политического давления.

«Дело в том, что именно Штаты создают мнение коллективного Запада. Именно они специально формировали вокруг себя все крупные системы международного воздействия. Соответственно, кто будет открыто выступать против Вашингтона на таких площадках? Если только он сам — лишь в таком случае справедливое мнение о преступлениях американцев будет поддержано большинством. Пока его могут свободно высказывать лишь единицы», — пояснил эксперт.

Даже если бы военное присутствие США было обусловлено юридически, они все равно не имели бы права воровать чужие ресурсы. Белый дом же это делает без специального разрешения Организации объединенных наций или запроса официального Дамаска.

«Добиться ухода американцев оттуда можно только через Организацию Объединенных Наций, но она сейчас сама попала в кабалу Соединенных Штатов. Вспомним, о недавнем отказе в выдаче виз российским дипломатам. Это показывает, что Вашингтон самолично как хочет, так и управляет всей администрацией ООН. То есть США создали систему круговой поруки и поручную практику зависимости всех международных административных органов от финансирования из Белого дома», — заключил Матвийчук.

Напомним, что ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что контрабанда нефти позволяет Штатам зарабатывать свыше 30 миллионов долларов каждый месяц.

«Цивилизованное государство выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая преступную деятельность борьбой с ИГ* (запрещено на территории России). Напомню: ИГ* было, по утверждению Вашингтона, уничтожено еще в марте», — добавила она тогда.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, комментируя заявления американцев о «защите» нефтяных полей арабской республики, называл их высокомерными. Он напомнил Белому дому, что Дамаск не приглашал их на свои территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.