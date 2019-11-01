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18:48   1 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Одесского градоначальника Геннадия Труханова возмутили действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата. Об этом он написал в пятницу, 1 ноября, на своей странице в Facebook. 

Мэр Одессы назвал сегодняшнюю ситуацию с демонтажем барельефа маршала Жукова откровенным плевком в лицо одесситам. При этом Труханов отметил, что действия некоторых отдельных личностей нельзя причислять к реальному волеизъявлению жителей города. По его словам, эти действия не только не согласованы с горожанами, но и вызывают большой общественный резонанс. 

«Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким — нет, будут принимать исключительно сами одесситы», — подчеркнул Труханов.

Он также заявил, что не поддерживает позицию Минобороны страны, которое не стало возражать уничтожению памятного знака. Снесшие барельеф Жукову радикалы, оправдывая свой поступок, сослались на «разрешение квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны», сказал Труханов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #труханов

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