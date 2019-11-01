Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

 Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

 Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

 Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

 Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

18:28   1 Ноября 2019
Россия

Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, у которого ранее отказал левый двигатель, успешно приземлился в аэропорту Тюмени, сообщил источник в экстренных службах 1 ноября.

Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших, по его словам, нет.

Ранее стало известно, что «Суперджет» авиакомпании «Ямал» с 80 пассажирами на борту кружит над Тюменью из-за отказа двигателя. Он должен был отправиться в Санкт-Петербург.

Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Как объяснял представитель экстренных служб, лайнер не мог сесть сразу после обнаружения неисправности, так как приземляться с полными баками топлива нельзя. Поэтому самолет стал кружить над городом, чтобы выработать керосин и облегчить вес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#тюмень #приземление #отказ двигателя #superjet 100

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...