Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, у которого ранее отказал левый двигатель, успешно приземлился в аэропорту Тюмени, сообщил источник в экстренных службах 1 ноября.

Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших, по его словам, нет.

SuperJet c отказавшим двигателем успешно сел в аэропорту Тюмени: https://t.co/BUtWOk6M81 pic.twitter.com/kQU6Ct1MFn — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 1, 2019

Ранее стало известно, что «Суперджет» авиакомпании «Ямал» с 80 пассажирами на борту кружит над Тюменью из-за отказа двигателя. Он должен был отправиться в Санкт-Петербург.

Как объяснял представитель экстренных служб, лайнер не мог сесть сразу после обнаружения неисправности, так как приземляться с полными баками топлива нельзя. Поэтому самолет стал кружить над городом, чтобы выработать керосин и облегчить вес.