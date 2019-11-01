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18:34   1 Ноября 2019
Россия

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

Глава российского государства Владимир Путин выразил надежду, что в правительстве появится единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям. Такое заявление он сделал в ходе видеоконференции с участниками движения, находившимися в Екатеринбурге. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС. 

«Думаю, что и в правительстве должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же, как и подготовки, переподготовки постоянных кадров и по инженерным навыкам, и по другим профессиям, в том числе по рабочим профессиям», — сказал он.

По мнению президента, WorldSkills занимается очень ценной для страны работой, которая должна быть поддержана «вне всяких сомнений». Глава РФ также добавил, что проблема подготовки и дефицита кадров актуальна не только для России, но и для мирового рынка труда. Что касается нашей страны, здесь эта проблема носит «достаточно острый» характер, отметил Путин. 

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центре поддержки WorldSkills

«Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около трех миллионов человек», — резюмировал он. 

Российский лидер также считает, что для Германии и Великобритании такой прогноз еще выше, «но и для России это тоже очень много». По словам Путина, из-за этого может пострадать российская экономика, которая потеряет сотни миллиардов долларов недополученной прибыли. Это серьезный вызов и проблема, заключил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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