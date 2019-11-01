Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центре поддержки WorldSkills

Глава российского государства Владимир Путин выразил надежду, что в правительстве появится единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям. Такое заявление он сделал в ходе видеоконференции с участниками движения, находившимися в Екатеринбурге. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС.

«Думаю, что и в правительстве должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же, как и подготовки, переподготовки постоянных кадров и по инженерным навыкам, и по другим профессиям, в том числе по рабочим профессиям», — сказал он.

По мнению президента, WorldSkills занимается очень ценной для страны работой, которая должна быть поддержана «вне всяких сомнений». Глава РФ также добавил, что проблема подготовки и дефицита кадров актуальна не только для России, но и для мирового рынка труда. Что касается нашей страны, здесь эта проблема носит «достаточно острый» характер, отметил Путин.

«Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около трех миллионов человек», — резюмировал он.

Российский лидер также считает, что для Германии и Великобритании такой прогноз еще выше, «но и для России это тоже очень много». По словам Путина, из-за этого может пострадать российская экономика, которая потеряет сотни миллиардов долларов недополученной прибыли. Это серьезный вызов и проблема, заключил он.