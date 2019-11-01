В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

Руководство социальной сети Facebook отказалась удалять клеветнические посты гонконгских протестующих о вымышленных противоправных действиях местной полиции и ее жесткого отношения к протестующим. Более того, несколько часов назад в социальной сети удалили почти сотню страниц и аккаунтов, принадлежащих африканским блогерам и независимым новостным изданиям.

В Госдуме с двойными стандартами цензуры на Facebook уже знакомы. Опаску у властей вызывает и хранение личных данных пользователей, в том числе и паспортных, которые ни один раз утекали на просторы всемирной паутины. И при этом никаких мер корпорация не предприняла.

В случае утечки личных данных россиян депутат Госдумы Анатолий Выборный уверен, что власти должны принимать адекватные меры реагирования.

«Нужно что-то предпринять, чтобы прекратить это безобразие! Конечно, чтобы принять окончательное решение нужно обсуждать все с экспертами. Но это серьезно, потому что мы не знаем, какой ущерб может нанести та или информация», — рассказал «Политике Сегодня» Выборный, добавив, что крайней мерой должна стать блокировка ресурса.

Альтернативу блокировке предложил зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Парламентарий уверен, что штрафы эффективнее запрета социальной сети на территории РФ.

«Это политическая борьба, когда на территории РФ существуют подобные социальные сети, бенефициары которых находятся за рубежом. Это информационная война. Механизмы противодействия предлагаются. <…> Наиболее эффективными являются экономические методы — это штрафы. Блокировкой или запретом мы навряд ли сможем ситуацию как-то изменить», — сообщил депутат «Политике Сегодня».

Зампред комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Андрей Альшевских отметил, что Facebook давно пора перенести серверы с личными данными россиян на территорию РФ.

«Мы уже обращали внимание на хранение персональных данных граждан Российской Федерации за пределами России. Facebook уже выдавали предписания, чтобы они хранили личные данные граждан РФ на территории нашей страны. В декабре или январе срок должен закончиться. Я очень надеюсь, что Facebook выполнит эти предписания. Если же этого не произойдет, то здесь возникает вопрос о привлечении к ответственности», — сообщил Альшевских «Политике Сегодня».

Отметим, что 10 сентября был принят в первом чтении федеральный закон, который вводит штрафы для тех компаний, которые хранят данные россиян за рубежом. Штрафные санкции составляют до 18 миллионов рублей.

«В ближайшее время, я думаю, он будет рассмотрен во втором и третьем чтениях», — добавил Альшевских.

Решить проблему с политикой Facebook Альшевских предлагает еще одним способом. Необходимо обязать соцсети иметь своего официального представителя в России. Такой законопроект уже находится на рассмотрении — одним из его авторов является Альшевских.

«Он мог бы органами власти контактировать и в рамках действующего российского законодательства вести определенный диалог, работу и так далее», — резюмировал собеседник агентства.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что Facebook и другие соцсети проводят антироссийскую политику на территории РФ. По Конституции цензура в СМИ запрещена, но это касается только российских органов власти. Для иностранных организаций такого запрета нет, и зарубежные компании этим пользуются, отмечает народный избранник.

«И понятно, что это большой правовой пробел, когда, имея цензуру в отношении российских органов власти, у нас нет запрета на иностранную цензуру по отношению к российским СМИ. Учитывая враждебную деятельность и враждебную санкционную политику Facebook на территории России [нужно] просто конфисковать его подразделения и передать их в управление российскому бизнесу либо государственным структурам», — предложил Федоров.

Недавно председатель комиссии Общественной палаты по СМИ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выступил с инициативой защитить личные данные россиян на Facebook. Как меру, общественный деятель, предложил блокировку ресурса.

Facebook угрожает безопасности России, а не просто является рассадником русофобии. Общественник призвал «давить» на портал на всех площадках, в частности международных.