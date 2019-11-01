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18:07   1 Ноября 2019
Россия

Superjet готовится к аварийной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

Superjet готовится к аварийной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

Самолет Sukhoi Superjet-100 с 80 пассажирами на борту намерен аварийно приземлиться в Тюмени из-за отказа двигателя, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что датчик показал отказ левого двигателя в 19.05 по местному времени. На данный момент лайнер кружит над городом, чтобы выработать топливо. Дело в том, что нельзя приземляться с полными баками, как объяснил источник.

Ожидается, что посадка состоится в 21.15 по местному времени, 19.15 по московскому, однако это время расчетное. Командир воздушного судна может изменить решение и начать снижение раньше запланированного времени. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

«Суперджет» авиакомпании «Ямал» должен был выполнить рейс Тюмень — Санкт-Петербург.

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Автор: Анна Манц
#тюмень #аварийная посадка #отказ двигателя #superjet

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