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 Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

18:20   1 Ноября 2019
Весь мир

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Мозамбикское издание Carta da Mocambique опубликовало новость о якобы гибели россиян из ЧВК «Вагнер», однако их коллеги из SADCnews выяснили, что это — фейк, и опубликовали опровержение.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», на сайте издания SADCnews выпустили статью с заголовком «Новая волна фейковых новостей накрыла Мозамбик». В ней авторы объясняют, почему сообщение о гражданах России, которые якобы погибли при наступлении террористов на силы безопасности в провинции Кабо-Дельгадо, ничто иное, как ложь.

Во-первых, стоит отметить, что данные ранее опровергли в российском посольстве в Мозамбике:

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением».

Во-вторых, невозможно узнать, что обнаруженные останки принадлежали именно россиянам. Дело в том, что, как сообщает Carta da Mocambique, жертвам отрезали головы, а их автомобили сожгли.

«По телам не определить кто это был, да и машин уже нет — они сгорели вместе с документами и всем, что может доказать, что это были русские. В связи с нищетой, широко распространенной на севере Мозамбика, сложно поверить, что террористы решили по какой-то непонятной причине сжечь машины, а не своровать их, чтобы пользоваться самим, ну или хотя бы продать их на запчасти», — указано в материале SADCnews.

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Авторы-разоблачители попытались найти хоть какую-нибудь информацию о «погибших», однако натыкались лишь на факты, которые полностью опровергают вброс. Так, пользователь Twitter под ником Константино Косса со ссылкой на друга из сил безопасности Кабо-Дельгадо написал, что в провинции действительно произошло столкновение, вот только никаких граждан России там не было.

«Мой близкий друг, который является военнослужащим FDS [Сил обороны и безопасности] в Кабо-Дельгадо, подтвердил нападение на силы безопасности в Намале. И был удивлен, узнав, что среди них были россияне. Мы живем здесь, мы видим все своими глазами. Фейки появляются каждый день», — написано в его публикации.

Косса заметил, что ситуация похожа на стиль оппозиционной политической партии «Ренамо».

«Кажется, что они не могут смириться со своей непопулярностью и проигрышем на выборах», — предположил он.

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Также в статье SADCnews обращается к посту зимбабвийского политического журналиста Либерти Пазвакавамбвы. Он согласился с Коссой в том, что сообщения о россиянах — выгодная для оппозиции фальсификация.

«Я был в Мозе, разговаривал с людьми там. Мои коллеги из Мозы говорят, что это фейк-ньюз», — указано в микроблоге.

По его словам, журналисты Мозамбика знают об отсутствии россиян в африканской республике. Такие слухи могут быть вызваны тем, что связи Африки и России попросту кому-то не выгодны.

«Не так давно Россия и Мозамбик заключили несколько экономических соглашений, что определенно раздражает конкретных глобальных игроков. Фейковые новости не появляются сами по себе. Питаемые деловыми и политическими силами, они служат чьим-то политическим и/или экономическим амбициям», — пояснил Пазвакавамбва.

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Сотрудники SADCnews отметили, что распространитель фейка — Carta da Mocambique — это оппозиционное издание, которое поддерживает партию «Ренамо», настроенную против действующей власти.

«С разгромным проигрышем партии «Ренамо» на прошедших выборах, ее членам ничего не остается, кроме как готовиться к следующим выборам и планомерно вести подрывную деятельность.  Вполне логично, что они, видя улучшение отношений между Россией и Мозамбиком (взять хотя бы многочисленные соглашения, подписанные на саммите Россия — Африка), пытаются подорвать эти усилия и повысить градус напряженности в стране, показывая нестабильность нынешней власти и неумение вести диалоги с большими игроками», — сделали вывод авторы.

Журналисты издания считают, что вброс обусловлен политическими интересами. «Ренамо», по сути, таким образом надеется дискредитировать работу правящей «Фрелимо», а также рассорить республику и Россию.

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Автор: Анна Манц
#россия #фейк #мозамбик #разоблачение

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