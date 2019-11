Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Мозамбикское издание Carta da Mocambique опубликовало новость о якобы гибели россиян из ЧВК «Вагнер», однако их коллеги из SADCnews выяснили, что это — фейк, и опубликовали опровержение.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», на сайте издания SADCnews выпустили статью с заголовком «Новая волна фейковых новостей накрыла Мозамбик». В ней авторы объясняют, почему сообщение о гражданах России, которые якобы погибли при наступлении террористов на силы безопасности в провинции Кабо-Дельгадо, ничто иное, как ложь.

Во-первых, стоит отметить, что данные ранее опровергли в российском посольстве в Мозамбике:

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением».

Во-вторых, невозможно узнать, что обнаруженные останки принадлежали именно россиянам. Дело в том, что, как сообщает Carta da Mocambique, жертвам отрезали головы, а их автомобили сожгли.

«По телам не определить кто это был, да и машин уже нет — они сгорели вместе с документами и всем, что может доказать, что это были русские. В связи с нищетой, широко распространенной на севере Мозамбика, сложно поверить, что террористы решили по какой-то непонятной причине сжечь машины, а не своровать их, чтобы пользоваться самим, ну или хотя бы продать их на запчасти», — указано в материале SADCnews.

Авторы-разоблачители попытались найти хоть какую-нибудь информацию о «погибших», однако натыкались лишь на факты, которые полностью опровергают вброс. Так, пользователь Twitter под ником Константино Косса со ссылкой на друга из сил безопасности Кабо-Дельгадо написал, что в провинции действительно произошло столкновение, вот только никаких граждан России там не было.

«Мой близкий друг, который является военнослужащим FDS [Сил обороны и безопасности] в Кабо-Дельгадо, подтвердил нападение на силы безопасности в Намале. И был удивлен, узнав, что среди них были россияне. Мы живем здесь, мы видим все своими глазами. Фейки появляются каждый день», — написано в его публикации.

Косса заметил, что ситуация похожа на стиль оппозиционной политической партии «Ренамо».

«Кажется, что они не могут смириться со своей непопулярностью и проигрышем на выборах», — предположил он.

For several days I have seen the news of the death of 20 FDS members in Northern #Mozambique. But that's not all. Five Russian members of the Wagner Group who supposedly were with them are also reported to have died. I'm so tired of it. pic.twitter.com/g2SlIko5QG — Constantino Cossa (@ConstaCossa) October 31, 2019

Также в статье SADCnews обращается к посту зимбабвийского политического журналиста Либерти Пазвакавамбвы. Он согласился с Коссой в том, что сообщения о россиянах — выгодная для оппозиции фальсификация.

«Я был в Мозе, разговаривал с людьми там. Мои коллеги из Мозы говорят, что это фейк-ньюз», — указано в микроблоге.

По его словам, журналисты Мозамбика знают об отсутствии россиян в африканской республике. Такие слухи могут быть вызваны тем, что связи Африки и России попросту кому-то не выгодны.

«Не так давно Россия и Мозамбик заключили несколько экономических соглашений, что определенно раздражает конкретных глобальных игроков. Фейковые новости не появляются сами по себе. Питаемые деловыми и политическими силами, они служат чьим-то политическим и/или экономическим амбициям», — пояснил Пазвакавамбва.

So difficult to follow the news nowadays. Like this piece on Russian mercenaries in #Mozambique. I’ve been to Moz, I’ve talked to people there. My Moz colleagues say it's #fakenews and yet the info goes around. And you start wondering, who benefits from spreading it???? https://t.co/w4L0G5SeK6 — Liberty Pazvakavambwa (@Liberty_Zim) October 31, 2019

Not so long ago #Russia and #Mozambique has entered into several economic agreements, it definitely annoys specific global players. #Fakenews don't just appear independently. Nourished by business and political powers they serve someone's political and/or economic ambitions. — Liberty Pazvakavambwa (@Liberty_Zim) October 31, 2019

Сотрудники SADCnews отметили, что распространитель фейка — Carta da Mocambique — это оппозиционное издание, которое поддерживает партию «Ренамо», настроенную против действующей власти.

«С разгромным проигрышем партии «Ренамо» на прошедших выборах, ее членам ничего не остается, кроме как готовиться к следующим выборам и планомерно вести подрывную деятельность. Вполне логично, что они, видя улучшение отношений между Россией и Мозамбиком (взять хотя бы многочисленные соглашения, подписанные на саммите Россия — Африка), пытаются подорвать эти усилия и повысить градус напряженности в стране, показывая нестабильность нынешней власти и неумение вести диалоги с большими игроками», — сделали вывод авторы.

Журналисты издания считают, что вброс обусловлен политическими интересами. «Ренамо», по сути, таким образом надеется дискредитировать работу правящей «Фрелимо», а также рассорить республику и Россию.