Первое российско-турецкое патрулирование на севере Сирии прошло успешно — Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило об успешном выполнении первого совместного патруля российских военных и турецких пограничников. Об этом этом ведомство сообщило 1 ноября.

Ранее стало известно, что военные Турции и России приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. В пятницу в 12:00 колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербесия. Видео первого совместного патрулирования было также опубликовано в Сети.

Как сообщает министерство обороны России, совместный патруль прошел успешно. Военные Турции и РФ выполнили все необходимые задачи. Отмечается, что прохождение маршрута заняло около четырех часов.

«Пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно», — сказали в ведомстве.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Цель операции — освобождение приграничной турецко-сирийской зоны от курдских радикалов, оккупировавших территорию под предлогом борьбы с игиловцами (членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»). В реальности курдские боевики предлагали террористам ИГ высокие посты в своих рядах, а сами подавляли местное население, заставляя учить курдских язык и вступать в их боевые отряды. В рамках операции Анкара смогла освободить ряд сирийских регионов от террористов.

22 октября президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. После шести часов переговоров в Сочи лидеры подписали документы, призванный урегулировать ситуацию в Сирии. Лидеры договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными.