Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

 Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

 Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

Путин заявил, что в кабмине следует создать единый центр поддержки WorldSkills

 Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени

Пассажирский Superjet с отказавшим двигателем штатно приземлился в Тюмени
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

В Госдуме готовят жесткие меры по борьбе с цензурой в Facebook

 Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

Африканские СМИ отказываются верить в fakenews о гибели русских в Мозамбике

18:14   1 Ноября 2019
Россия

Первое российско-турецкое патрулирование на севере Сирии прошло успешно — Минобороны РФ

Первое российско-турецкое патрулирование на севере Сирии прошло успешно — Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило об успешном выполнении первого совместного патруля российских военных и турецких пограничников. Об этом этом ведомство сообщило 1 ноября. 

Ранее стало известно, что военные Турции и России приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. В пятницу в 12:00 колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербесия. Видео первого совместного патрулирования было также опубликовано в Сети. 

Как сообщает министерство обороны России, совместный патруль прошел успешно. Военные Турции и РФ выполнили все необходимые задачи. Отмечается, что прохождение маршрута заняло около четырех часов. 

«Пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно», — сказали в ведомстве. 

Первое российско-турецкое патрулирование на севере Сирии прошло успешно — Минобороны РФ

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Цель операции — освобождение приграничной турецко-сирийской зоны от курдских радикалов, оккупировавших территорию под предлогом борьбы с игиловцами (членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»). В реальности курдские боевики предлагали террористам ИГ высокие посты в своих рядах, а сами подавляли местное население, заставляя учить курдских язык и вступать в их боевые отряды. В рамках операции Анкара смогла освободить ряд сирийских регионов от террористов.

22 октября президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. После шести часов переговоров в Сочи лидеры подписали документы, призванный урегулировать ситуацию в Сирии. Лидеры договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #сирия #эрдоган #минобороны #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...