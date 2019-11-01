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17:51   1 Ноября 2019
Россия

Гаспарян уверен, что Facebook продолжит русофобскую линию в блокировке неугодных

Гаспарян уверен, что Facebook продолжит русофобскую линию в блокировке неугодных

Политолог и радиоведущий Армен Гаспарян оценил, как долго может продолжаться политическая цензура в американской социальной сети Facebook. Он побеседовал на эту тему с iReactor.

«Facebook действует в рамках законодательства США. Он выполняет то, что ему предписывают американские власти и американские силовые структуры. В том числе в рамках информационных кампаний, которые сегодня проистекают в мире», — напомнил он.

Эти кампании, как заметил собеседник, направлены против лиц и даже государств, которые неугодны Вашингтону и не хотят ему подчиниться. Причем блокировка происходит по национальному признаку, только раскручивая маховик русофобии.

Гаспарян уверен, что Facebook продолжит русофобскую линию в блокировке неугодных

«Что касается России, то не осталось ни одного общественного или политического деятеля среди россиян, кто не был бы забанен. Но рассчитывать, что Facebook поменяет практику поведения, я бы не стал. Напротив, практика будет ужесточаться по мере того, как Конгресс Соединенных Штатов будет и дальше продвигать такого рода русофобию», — заключил Гаспарян.

Стоит отметить, что помимо пропаганды и цензуры, соцсеть стала чуть ли не главным распространителем фейковых новостей. Массовый «бан» недавно прошел по Африканскому континенту. Например, в Судане аккаунты СМИ удаляли только за то, что они слишком «нейтрально» освещали события. По мнению «экспертов» из Стэнфордской интернет-обсерватории, такая непредвзятость доказывает «связь» с Россией.

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Автор: Анна Манц
#сша #пропаганда #facebook #русофобия #гаспарян #фейки

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