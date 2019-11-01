Гаспарян уверен, что Facebook продолжит русофобскую линию в блокировке неугодных

Политолог и радиоведущий Армен Гаспарян оценил, как долго может продолжаться политическая цензура в американской социальной сети Facebook. Он побеседовал на эту тему с iReactor.

«Facebook действует в рамках законодательства США. Он выполняет то, что ему предписывают американские власти и американские силовые структуры. В том числе в рамках информационных кампаний, которые сегодня проистекают в мире», — напомнил он.

Эти кампании, как заметил собеседник, направлены против лиц и даже государств, которые неугодны Вашингтону и не хотят ему подчиниться. Причем блокировка происходит по национальному признаку, только раскручивая маховик русофобии.

«Что касается России, то не осталось ни одного общественного или политического деятеля среди россиян, кто не был бы забанен. Но рассчитывать, что Facebook поменяет практику поведения, я бы не стал. Напротив, практика будет ужесточаться по мере того, как Конгресс Соединенных Штатов будет и дальше продвигать такого рода русофобию», — заключил Гаспарян.

Стоит отметить, что помимо пропаганды и цензуры, соцсеть стала чуть ли не главным распространителем фейковых новостей. Массовый «бан» недавно прошел по Африканскому континенту. Например, в Судане аккаунты СМИ удаляли только за то, что они слишком «нейтрально» освещали события. По мнению «экспертов» из Стэнфордской интернет-обсерватории, такая непредвзятость доказывает «связь» с Россией.