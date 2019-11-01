Наглое и открытое намерение США украсть нефть у народа САР играет на руку Асаду

Президент Сирии Башар Асад саркастично назвал американского лидера Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Он настолько «открыт», что даже не скрывает грабительских планов на сирийскую нефть. Об этом заявил преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Ушаков, передает «Экономика сегодня».

Ранее сирийский президент в интервью национальным СМИ заявил, что Трамп «лучший президент в мире» Однако он объяснил, что дело не в хорошей политике — просто Трамп наиболее прозрачен. Глава Белого дома даже не собирается скрывать, что хочет отобрать нефть у народа САР. Асад иронично заметил, что нет ничего лучше, когда враг открыто говорит о намерениях. Ведь так удобнее планировать ответный удар.

По мнению эксперта, Трамп по натуре является торговцем, именно поэтому он говорит прямо и открыто о планах. Он сразу декларирует свои цели и пытается любыми способами их достичь. Полезно ли это имиджу США — вопрос отдельный и спорный, считает собеседник «Экономики сегодня».

«Но все, что Трамп делает на Ближнем Востоке и в Сирии объясняется простой логикой коммерсанта. Мы видим, что он оккупировал нефтяные поля Сирии и выкачивает нефть, пытаясь снизить расходы на операции США в регионе», — уточнил Игорь Ушаков.

Президент США старается хоть как-то экономически оправдать огромные расходы, которые несет Вашингтон в связи с присутствием на Ближнем Востоке. Именно поэтому американские военные бросили боевые банды курдов после начала военной операции Турции «Источник мира». Однако они все равно сохранили контроль на нефтяными месторождениями.

«Позиция проста: поддержка курдов денег не приносит — тратиться на их защиту Америка не собирается. Но нефтяные доходы в Сирии Штатам нужны», — объяснил эксперт.

Минобороны РФ на минувшей неделе обвинило США в контрабанде нефти из Сирии. По информации ведомства, Вашингтон получает с продажи ворованной у САР нефти более 30 миллионов долларов в месяц. Еще до начала гражданской войны Сирия добывала на своих месторождениях порядка 20 миллионов тонн нефти в год. Этого хватало, чтобы обеспечить внутренние потребности в нефтепродуктах и несколько миллионов тонн направлять на экспорт. Сейчас Дамаск очень нуждается в доходах от нефти — страна находится в руинах, к тому же приходится импортировать горючее из других государств.

Штаты же откровенно грабят нефть в лучших традициях колониальной политики. Сирия не приглашала их войска к себе, а также не выдавала лицензий на добычу их нефти. При этом преступления частных армий цинично прикрываются официальными войсками США.