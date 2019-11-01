МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил создать новые подразделения для борьбы с преступлениями в области IT. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Такое решение было принято по итогам заседания коллегии МВД в пятницу, 1 ноября.

Волк отметила, что увеличивать штат сотрудников ведомства для данной цели не будут. При этом всю необходимую документацию по созданию соответствующих подразделений подготовят до конца текущего года.