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16:53   1 Ноября 2019
Россия

МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью

МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил создать новые подразделения для борьбы с преступлениями в области IT. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Такое решение было принято по итогам заседания коллегии МВД в пятницу, 1 ноября.

Волк отметила, что увеличивать штат сотрудников ведомства для данной цели не будут. При этом всю необходимую документацию по созданию соответствующих подразделений подготовят до конца текущего года.

«Министр поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений», — добавила Волк.

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Автор: Виктория Разумовская
#колокольцев #мвд рф #it-технологии

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