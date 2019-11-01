Опубликовано видео первого совместного патрулирования РФ и Турции в Сирии

Восемь бронетранспортеров участвуют в совместном патрулировании Турции и России на востоке зоны операции «Источник мира». Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает Минобороны Турции.

Ранее сообщалось, что военные России и Турции в пятницу приступили к первому совместному наземному патрулированию районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Протяженность маршрута составит 110 километров. Колонна движется со скоростью 40-60 километров в час.

По информации ведомства, следование патруля отслеживают беспилотники.

9 октября Турция заявила, что начинает антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских боевиков, которые под предлогом предлогом освобождения восточных районов САР от террористов ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) оккупировали территории Также курдские боевики угнетали местное население и пытались заставить их учить курдских язык, а также склоняли к вступлению в свои ряды. Кроме этого, они пытались переманить игиловцев на свою сторону, предлагая высокие должности в своих рядах. Анкара же в рамках военной операции освободила от террористов несколько населенных пунктов.

22 октября российский лидер Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заключили в Сочи меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Документ призван урегулировать ситуацию в Сирии. По результатам шестичасовых переговоров лидеры пришли к компромиссу. Они договорились создать 30-километровую зону безопасности в регионе, а также совместно ее патрулировать по истечению 150 часов, отведенных курдским вооруженным формированием на выход с турецко-сирийской границы. Путин назвал эти решения судьбоносными.