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16:49   1 Ноября 2019
Россия

Опубликовано видео первого совместного патрулирования РФ и Турции в Сирии

Опубликовано видео первого совместного патрулирования РФ и Турции в Сирии

Восемь бронетранспортеров участвуют в совместном патрулировании Турции и России на востоке зоны операции «Источник мира». Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает Минобороны Турции. 

Ранее сообщалось, что военные России и Турции в пятницу приступили к первому совместному наземному патрулированию районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Протяженность маршрута составит 110 километров. Колонна движется со скоростью 40-60 километров в час. 

По информации ведомства, следование патруля отслеживают беспилотники.

9 октября Турция заявила, что начинает антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских боевиков, которые под предлогом предлогом освобождения восточных районов САР от террористов ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) оккупировали территории Также курдские боевики угнетали местное население и пытались заставить их учить курдских язык, а также склоняли к вступлению в свои ряды. Кроме этого, они пытались переманить игиловцев на свою сторону, предлагая высокие должности в своих рядах. Анкара же в рамках военной операции освободила от террористов несколько населенных пунктов. 

22 октября российский лидер Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заключили в Сочи меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Документ призван урегулировать ситуацию в Сирии. По результатам шестичасовых переговоров лидеры пришли к компромиссу. Они договорились создать 30-километровую зону безопасности в регионе, а также совместно ее патрулировать по истечению 150 часов, отведенных курдским вооруженным формированием на выход с турецко-сирийской границы. Путин назвал эти решения судьбоносными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество

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