Сенатор напомнил, что россияне могут не платить за некачественные услуги ЖКХ
Председатель комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский, комментируя идею депутата Госдумы Василия Власова разрешить гражданам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ, заверил, что такое право у россиян есть уже сегодня.
«Я, честно говоря, не читал, как сформулировано это предложение. Само по себе общее законодательство на сегодняшний день построено так, что мы и сегодня имеем право не платить за не предоставленные услуги, за некачественно оказанные услуги, либо за некачественный товар. Все это определено соответствующим законом», — сказал Рязанский «Политике Сегодня».
Также сенатор напомнил о функциях Роспотребнадзора, через который можно добиться справедливости в споре с поставщиком услуг ЖКХ даже через суд. Ведомство может и обязано инициировать разбирательство при наличии достаточных оснований.
«Потому, я, честно говоря, не вижу ничего нового из того, что предложено. И сейчас можно не платить за горячую воду, если она у вас отключена на неделю», — подчеркнул сенатор.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги. По словам парламентария, он регулярно получает обращения от населения с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. На этот случай даже есть постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы, однако, считает депутат ГД, этот алгоритм сложен и малопонятен.