Жители Подмосковья, космонавты и лоси нуждаются в дублере Щелковского шоссе. В пробке на этом участке жители региона тратят по 2 часа в одну и по два часа в другую сторону. Строительство дублера на этом участке необходимо, но против выступают экоактивисты.

За последние 50 лет число жителей подмосковных городов увеличилось в несколько десятков раз. Все они передвигаются по Щелковскому шоссе, которое попросту не справляется с потоком автомобилей. Дорога ведет и в Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов. Российские космонавты накануне рассказали, что подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе, так как проводят в пробках больше времени, чем в невесомости.

Проблема в том, что для строительства новой дороги необходимо «забрать» сто гектаров территории национального парка «Лосиный остров», который находится на границе с трассой. В обмен на это власти Подмосковья передадут парку две тысячи гектаров земли, что увеличит территорию в 15 раз. Но экоактивисты уверены, что новая дорога испортит жизнь животным, а также ухудшит экологию. При этом на месте, где предполагается новая трасса, находятся административно-хозяйственные территории парка, где животных нет, а есть лишь мусор, пишет «360». Экоактивисты не готовы менять узкую полоску, прилегающую к трассе, на территорию, которая в разы превышает этот участок.

По словам директора центра экологических экспертиз Натальи Сотневой, противники строительства дублера не пытаются разобраться в проблеме, но спекулируют на ней. Сотнева говорит, что экоактивистов не интересует мнение местных жителей, которые страдают от многочасовых и километровых пробок.

«Никакого экстраординарного экологического взрыва не произойдет, потому что Щелковскому шоссе больше 20 лет и все страшные последствия для экологии уже произошли», — резюмирует Наталья Сотнева.

Эксперты говорят, что на пути миграции животных можно построить экодуки, а вырубленные деревья заменить новыми посадками на соседних территориях, которые расширятся в 15 раз.