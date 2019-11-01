Кремль напомнил Киеву, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна выплатить стране «репарации» после того, как война в Донбассе закончится. Он отметил, что средства пойдут на восстановление подконтрольной Киеву части территории.

По словам Дмитрия Пескова, Россия не является стороной конфликта в ДНР и ЛНР и все прекрасно помнят, кто начал войну в Донбассе.