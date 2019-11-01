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16:10   1 Ноября 2019
Россия

Кремль напомнил Киеву, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе

Кремль напомнил Киеву, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе

Кремль напомнил Киеву, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна выплатить стране «репарации» после того, как война в Донбассе закончится. Он отметил, что средства пойдут на восстановление подконтрольной Киеву части территории. 

По словам Дмитрия Пескова, Россия не является стороной конфликта в ДНР и ЛНР и все прекрасно помнят, кто начал войну в Донбассе.

«Москва делает все возможное, чтобы посодействовать урегулированию ситуации в регионе», — резюмировал представитель Кремля. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #песков #кремль #политика

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