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16:26   1 Ноября 2019
Россия

В Совфеде наградили двоих астраханских школьников за спасение товарища

В Совфеде наградили двоих астраханских школьников за спасение товарища

Двое астраханских школьников спасли одноклассника от гибели, вытянув его из проруби, однако побоялись рассказать родителям о своем подвиге, потому что подумали, что их наругают. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «Царьград»

Сегодня, 1 ноября, в Совете Федерации были награждены астраханские ребята — Анатолий Зикеев и Алексей Ломакин за спасение одноклассника зимой из проруби. 

«Мы возвращались из школы, шли по берегу. Старшеклассники взяли портфель и кинули на лед. Они скрылись, а одноклассник пошел за портфелем на лед и провалился», — рассказали они журналисту «Царьграда». 

Парни бросились спасать товарища и даже не подумали, что могут провалиться сами. Их одноклассник отчаянно барахтался в проруби и сильно замерз. По словам мамы одного из школьников, его пытались вытащить несколько раз. После очередной попытки мальчика удалось вытянуть. Она также призналась, что узнала о подвиге сына от классной руководительницы. Дети побоялись рассказать о случившемся, потому что им строго-настрого было запрещено ходить на реку. 

В Совфеде наградили двоих астраханских школьников за спасение товарища

«Получается, что они нас не послушали, спустились — и вот… Конечно, я горжусь своим сыном. Его поступок достоин уважения», — сказала мать школьника. 

Бабушка Толи Зикеева также рассказала, что в тот роковой день внук не сообщил, что спас товарища. Она подчеркнула, что он из многодетной семьи, где всех воспитывают одинаково. Людмила Владимировна заявила, что все дети очень добры по отношению к друзьям и окружающим.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спасатели #совфед #общество #награда

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