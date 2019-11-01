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16:00   1 Ноября 2019
Россия

Путин провел телеконференцию с участниками WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге

Путин провел телеконференцию с участниками WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин провел телеконференцию с участниками WorldSkills Hi-Tech, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

По словам Пескова, телеконференция касается серьезных вопросов профессионального образования. В частности, президент обсудит с участниками систему образования в России, формирование заказов на кадры, кто и по какой методике их готовит и востребованы ли потом представители этих профессий на конкретных предприятиях. 

«В телеконференции поучаствуют не только представители власти, но и учебные заведения, организации и компании», — подчеркнул представитель Кремля. 

Соревнования WorldSkills Hi-Tech проходят в Екатеринбурге с 28 октября, они завершаются в пятницу, 1 ноября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #worldskills

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