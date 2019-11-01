Путин провел телеконференцию с участниками WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин провел телеконференцию с участниками WorldSkills Hi-Tech, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, телеконференция касается серьезных вопросов профессионального образования. В частности, президент обсудит с участниками систему образования в России, формирование заказов на кадры, кто и по какой методике их готовит и востребованы ли потом представители этих профессий на конкретных предприятиях.

«В телеконференции поучаствуют не только представители власти, но и учебные заведения, организации и компании», — подчеркнул представитель Кремля.

Соревнования WorldSkills Hi-Tech проходят в Екатеринбурге с 28 октября, они завершаются в пятницу, 1 ноября.