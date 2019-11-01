Президент Сирии Башар Асад сообщил, что правительственные войска вошли в северо-восточные провинции республики не только для того, чтобы защитить местных жителей, но и для того, чтобы Дамаск смог вернуть контроль над ними. Об этом пишет Nation News.

По словам Асада, большинство курдов, которые проживают в этих районах, настроены патриотично. Есть надежда, что Дамаск сможет создать с ними прочный союз.

Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что суверенность Сирии помогли отстоять Россия, Турция и Иран. Однако впереди еще много работы. Для САР теперь важно реализовать возможность, которая у нее появилась. Для этого, по мнению эксперта, нужно завершить действия на северо-востоке страны, так как это позволит в определенной степени освободить территорию Сирии.

Кошкин напомнил, что Дамаск выступает против нахождения иностранных военных на территории государства, и Россия поддерживает эти требования.

«Мы находимся по официальному приглашению сирийской стороны и чувствуем себя уверенно в отличие от остальных. И в этой непростой ситуации сирийские войска должны зачистить границу с Турцией», — заключил Кошкин.

При этом американские военные находятся там незаконно. Штаты в данной ситуации являются захватчиками, которых интересует не благополучие республики, а нефть.