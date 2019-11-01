Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор напомнил, что россияне могут не платить за некачественные услуги ЖКХ

Сенатор напомнил, что россияне могут не платить за некачественные услуги ЖКХ

 МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью

МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью
Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»
Завершить борьбу с бандформированиями курдов на севере Сирии должен Дамаск

Завершить борьбу с бандформированиями курдов на севере Сирии должен Дамаск

 Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади
Сенатор напомнил, что россияне могут не платить за некачественные услуги ЖКХ

Сенатор напомнил, что россияне могут не платить за некачественные услуги ЖКХ

 МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью

МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью
Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»
Завершить борьбу с бандформированиями курдов на севере Сирии должен Дамаск

Завершить борьбу с бандформированиями курдов на севере Сирии должен Дамаск

 Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади
15:49   1 Ноября 2019
Россия

Путин провел совещание с членами Совбеза РФ в Ново-Огарево

Путин провел совещание с членами Совбеза РФ в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин провел совещание членов Совбеза РФ в резиденции в Ново-Огарево. На совещании обсудили текущие внутренние вопросы и ситуация в Сирии.

Известно, что члены Совета безопасности РФ и президент РФ дали положительную оценку заседанию сирийского комитета в Женеве. Кроме того, обсуждалась тема строительства газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». 

В совещании участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #совбез рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...