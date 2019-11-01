Президент России Владимир Путин провел совещание членов Совбеза РФ в резиденции в Ново-Огарево. На совещании обсудили текущие внутренние вопросы и ситуация в Сирии.

Известно, что члены Совета безопасности РФ и президент РФ дали положительную оценку заседанию сирийского комитета в Женеве. Кроме того, обсуждалась тема строительства газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

В совещании участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.