Украинская армия проводит боевые стрельбы рядом с границей РФ

Армия Украины проводит учебные стрельбы зенитных ракетных комплексов на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в пятницу, 1 ноября, на странице в Facebook.

«Во время практической фазы итоговых тактических учений подразделений зенитно-ракетных войск, проходящих на государственном полигоне «Ягорлык», боевые расчеты уже совершили более двух десятков пусков зенитных управляемых ракет различной дальности», — сказано в сообщении.

По словам украинских военных, в ходе стрельб были уничтожены все условные цели. Представители ВСУ ранее сообщали, что учения на полигоне «Ягорлык» пройдут с 31 октября по 4 ноября. В ходе военных мероприятий украинские военные проведут стрельбы ЗРК «Бук-М1», С-300ПТ. Кроме этого, они проведут контрольные летные испытания ракет ЗРК С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1, а также испытают зенитный ракетный комплекс С-125-2Д1.

Ранее военные Украины предупредили, что в связи с учениями будут закрыты воздушное и морское пространство в районе проведения боевых стрельб в Херсонской области, которая граничит с Крымом. Заммиинстра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя предупреждение, заявил, что объявленные Киевом учения, как и любые военные маневры рядом с Россией, вызывают обеспокоенность.