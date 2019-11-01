Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате». Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам главы МИД Украины, нельзя обойти этот вопрос, хотя тема и не является основой для восстановления мира в стране. Пристайко отметил важность темы для Украины, так как десятилетний контракт на транзит газа завершается. По его словам, лидеры России и Украины не могут не пользоваться возможностью встречи и не пообщаться на эту тему.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом на тему снижения стоимости газа для Украины.