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 В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии
Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»
Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

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15:36   1 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате». Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. 

По словам главы МИД Украины, нельзя обойти этот вопрос, хотя тема и не является основой для восстановления мира в стране. Пристайко отметил важность темы для Украины, так как десятилетний контракт на транзит газа завершается. По его словам, лидеры России и Украины не могут не пользоваться возможностью встречи и не пообщаться на эту тему. 

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом на тему снижения стоимости газа для Украины

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #экономика #политика #газ #мид украины

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