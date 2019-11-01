Facebook в руках Вашингтона стал инструментом пропаганды, нещадной цензуры и фейков

Американская социальная сеть Facebook с 2016 года начала плотно вязнуть в скандалах из-за немыслимой политической цензуры. Интернет-империя Марка Цукерберга стала для Вашингтона инструментом не только пропаганды проамериканских взглядов, но и большим распространителем фейк-ньюз.

Так, руководство портала в интересах свободы слова по-американски отказалось удалять данные о вымышленных зверствах полицейских на протестах в Гонконге. Представители оппозиции уже несколько месяцев вбрасывают фейки. Например, глава Гражданской партии и член парламента Элвин Енг на своей странице заявил, что китайские силовики якобы застрелили студента. Его доказательство звучит как «слышал по телевизору». Однако полицейские не применяли оружие даже когда в них летели коктейли Молотова. Этот вброс был призван радикализовать происходящее.

Или другой пример: на волну попали данные о якобы изнасиловании одной из митингующих. И опять их не смогли подтвердить. Однако координатор гонконгских протестов Генри Чан попытался представить законные требования полиции об удалении такой информации как нападки на свободу слова.

Иная ситуация обстоит с пользователями из Африки. В конце октября десятки африканских аккаунтов подверглись блокировке из-за доклада Стэнфордской интернет-обсерватории, которая выявила «сеть подозрительных страниц».

Бан «влепили» ливийским беженцам за блоги, где они положительно освещали жизнь в республике до прихода западной демократии и, как следствие, войны. Эти люди вспоминают о Муамммаре Каддафи хорошие вещи, что абсолютно не вяжется с политикой Штатов, ведь они поддерживают именно противников лидера. А в Судане и вовсе удалили ряд СМИ, которые освещали местные новости слишком нейтрально. Как считают американские «эксперты», такая непредвзятость доказывает «связь» с Россией.

Исходя из этого, становится очевидно, что Facebook оставляет и даже продвигает фейки, которые выгодны властям Соединенных Штатов Америки, и удаляет несовпадающие с их видением данные. К последней категории, в частности, относятся и пользователи, которые не хотят подчиняться Государственному департаменту США, — будь то рядовой житель или страница какой-либо компании, госоргана.

С таким мнением согласен председатель комиссии Общественной палаты по СМИ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. В интервью «Федеральному агентству новостей» он также напомнил, что западные спецслужбы открыто собирают в соцсети личные данные пользователей вне зависимости от их страны проживания.

«Необходимо как можно скорее принять меры для защиты россиян от деятельности Facebook, вплоть до блокировки этого ресурса», — заявил он.

Facebook угрожает безопасности России, а не просто является рассадником русофобии. Общественник призвал «давить» на портал на всех площадках, в частности международных.

«Позиция нашего государства тут должна быть более активна, и я возлагаю большие надежды на общественный совет при Минкомсвязи и Роскомнадзоре, который сейчас формируется. Надеюсь, в этот совет придут неравнодушные люди, которые будут будоражить власти в этом вопросе. Этот совет должен стать точкой сборки в защите нашего суверенитета», — поделился собеседник.

По его словам, политика западных сетевых корпораций преследует цели промыть сознание общественности и заблокировать всех неугодных, которые освещают правду.

«Не понимаю, чего мы ждем, в то время как наглая цензура в Facebook только усиливается. Пока же все идет по поговорке: «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Мы продолжаем пользоваться американскими площадками, постоянно гадая: забанят — не забанят, запустят фейк или не запустят? Зачем?!», — негодует глава ФЗНЦ.

Малькевич также напомнил о предстоящих выборах — парламентских, а затем и президентских.