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15:11   1 Ноября 2019
Россия

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

Отвод курдских бандформирований из сирийской зоны безопасности действительно завершен, подтвердила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 1 ноября.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями российские и турецкие силы приступили к патрулированию границы. Отвод курдских отрядов завершен», — сказала она.

Представитель также добавила, что самая сложная обстановка наблюдается в провинции Идлиб и в зоне вокруг Ат-Танфа, которую оккупировали американские силы.

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

Напомним, что 22 октября президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Итогом переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании по Сирии. Документ завершил антитеррористическую операцию Анкары «Источник мира», которая была направлена против курских боевиков, сотрудничающих с членами «Исламского государства»* (запрещено в России). Соглашение предполагает российско-турецкое патрулирование 30-километровой зоны безопасности.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#захарова #сирия #турция #курды #мид рф #меморандум

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