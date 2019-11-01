Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен старший научный сотрудник Немецкого института международной политики и безопасности, бывший руководитель военного отдела Постоянного представительства Германии при ОБСЕ Вольфганг Рихтер. По его словам, страна не сможет внести стабильность в Балканском регионе.

Эксперт говорит, что у Македонии не очень большие оборонные возможности, поэтому Североатлантический альянс получит не особо большой вклад. По мнению Рихтера, вступление Северной Македонии в НАТО также никак не скажется на отношениях Альянса с РФ, так как в НАТО есть разногласия на эту тему. Фольфганг Рихтер привел в пример Германию, когда страна задумалась о том, правильно ли поймет Россия включение государств Восточной и Центральной Европы в НАТО. Это было направлено не против РФ, а ради стабилизации ситуации в регионе, отмечает аналитик.

Также эксперт подчеркнул, что его шокировало прекращение Договора РСМД: