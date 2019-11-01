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 Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт
15:15   1 Ноября 2019
Весь мир

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен старший научный сотрудник Немецкого института международной политики и безопасности, бывший руководитель военного отдела Постоянного представительства Германии при ОБСЕ Вольфганг Рихтер. По его словам, страна не сможет внести стабильность в Балканском регионе. 

Эксперт говорит, что у Македонии не очень большие оборонные возможности, поэтому Североатлантический альянс получит не особо большой вклад. По мнению Рихтера, вступление Северной Македонии в НАТО также никак не скажется на отношениях Альянса с РФ, так как в НАТО есть разногласия на эту тему. Фольфганг Рихтер привел в пример Германию, когда страна задумалась о том, правильно ли поймет Россия включение государств Восточной и Центральной Европы в НАТО. Это было направлено не против РФ, а ради стабилизации ситуации в регионе, отмечает аналитик. 

Также эксперт подчеркнул, что его шокировало прекращение Договора РСМД:

«Теперь Германии необходимо всегда подчеркивать, что страна не собирается развертывать ракеты средней и малой дальности», — передает слова Вольфганга Рихтера News.ru.

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Автор: Ольга Воскресенская
#нато #германия #политика #македония #весь мир

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