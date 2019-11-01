Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

После «ликвидации» американцами самого разыскиваемого террориста на планете Абу Бакра аль-Багдади у многих возник вопрос, насколько правдива эта история. Кажется странным, что главный джихадист оказался в Идлибе, где хозяйничает враждебная ИГ* «Джебхат ан-Нусра»* (запрещены в РФ).

На фоне этого The New York Times опубликовало некие документы в которых говорится, что бандформирование «Хурас ад-Дин» помогало ИГ* сохранять присутствие в Идлибе в обмен на 67 тысяч долларов. То есть утверждается, якобы ИГ* арендовало позиции у идлибских боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.

Но как нынешние оккупанты согласились на такой шаг, зная, что боевики ИГ* одержимы возрождением своего «халифата»? Все это могло спровоцировать восстановление группировки, и новый территориальный анклав «Исламского государства» поглотил бы Идлиб.

В подлинности документов заставляют сомневаться и другие несоответствия. Например, некоторые бумаги отмечены датами, когда группировки «Хурас ад-Дин» еще даже не существовало. Кроме того, непонятно, зачем члены идлибского бандформирования взялись документировать факты получения взяток от своих противников.

В Вашингтоне ответить на эти вопросы не могут. Стоит помнить, что пропагандистская кампания США строится по накопительной системе. Их девиз – важно не качество фейков, а их количество.

Политолог Александр Перенджиев считает, что Штаты, как правило, сначала распространяют фейки, а уже потом пытаются их легализовать посредством более детальных историй по мере появления вопросов.

«Была вскрыта масса несоответствий, и сейчас американцы пытаются хоть как-то их объяснить. Видимо, существует целый комитет таких «объясняльщиков», которые придумывают версии, а затем пытаются под них представить какие-то документы», — отметил он.

История с «уничтожением» аль-Багдади, по словам Перенджиева, напоминает плохо продуманную кинокартину, будто бы основанную на реальных событиях. Настойчивые попытки Белого дома заставить всех считать именно Трампа «ликвидатором террориста №1» говорит о серьезных репутационных потерях США.

«Я не исключаю, что Соединенные Штаты в настоящее время уже ищут каких-то свидетелей среди местного населения, точнее тех, кто сыграет очевидцев. Возможно, занимаются сфабриковкой каких-то новых артефактов», – добавил Перенджиев.

*Террористическая организация, запрещена в РФ