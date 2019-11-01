Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

 В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии
Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»
Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

 Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт
Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

 В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии
Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»
Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

 Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт
15:46   1 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

После «ликвидации» американцами самого разыскиваемого террориста на планете Абу Бакра аль-Багдади у многих возник вопрос, насколько правдива эта история. Кажется странным, что главный джихадист оказался в Идлибе, где хозяйничает враждебная ИГ* «Джебхат ан-Нусра»* (запрещены в РФ).

На фоне этого The New York Times опубликовало некие документы в которых говорится, что бандформирование «Хурас ад-Дин» помогало ИГ* сохранять присутствие в Идлибе в обмен на 67 тысяч долларов. То есть утверждается, якобы ИГ* арендовало позиции у идлибских боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Но как нынешние оккупанты согласились на такой шаг, зная, что боевики ИГ* одержимы возрождением своего «халифата»? Все это могло спровоцировать восстановление группировки, и новый территориальный анклав «Исламского государства» поглотил бы Идлиб.

В подлинности документов заставляют сомневаться и другие несоответствия. Например, некоторые бумаги отмечены датами, когда группировки «Хурас ад-Дин» еще даже не существовало. Кроме того, непонятно, зачем члены идлибского бандформирования взялись документировать факты получения взяток от своих противников.

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

В Вашингтоне ответить на эти вопросы не могут. Стоит помнить, что пропагандистская кампания США строится по накопительной системе. Их девиз – важно не качество фейков, а их количество.

Политолог Александр Перенджиев считает, что Штаты, как правило, сначала распространяют фейки, а уже потом пытаются их легализовать посредством более детальных историй по мере появления вопросов.  

«Была вскрыта масса несоответствий, и сейчас американцы пытаются хоть как-то их объяснить. Видимо, существует целый комитет таких «объясняльщиков», которые придумывают версии, а затем пытаются под них представить какие-то документы», — отметил он.

История с «уничтожением» аль-Багдади, по словам Перенджиева, напоминает плохо продуманную кинокартину, будто бы основанную на реальных событиях. Настойчивые попытки Белого дома заставить всех считать именно Трампа «ликвидатором террориста №1» говорит о серьезных репутационных потерях США.

«Я не исключаю, что Соединенные Штаты в настоящее время уже ищут каких-то свидетелей среди местного населения, точнее тех, кто сыграет очевидцев. Возможно, занимаются сфабриковкой каких-то новых артефактов», – добавил Перенджиев.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #трамп #аль-багдади

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...