Лавров встретится с главой МИД Греции 6 ноября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. По словам Захаровой, встреча состоится в среду, 6 ноября.

Ожидается, что Никос Дендиас посетит Москву с рабочим визитом. В ходе встречи с Сергеем Лавровым он обсудит состояние отношений России и Греции и перспективы их развития в контексте старта работы нового кабинета министров Греции, который сформировался летом 2019 года. Кроме того, стороны обсудят актуальную международную и региональную повестку, а также ситуацию на Балканах и в восточном Средиземноморье.

Ранее Мария Захарова анонсировала встречу Сергея Лаврова с главой МИД Бурунди.