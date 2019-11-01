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 В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

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Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

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 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

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14:51   1 Ноября 2019
Россия

Лавров встретится с главой МИД Греции 6 ноября

Лавров встретится с главой МИД Греции 6 ноября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. По словам Захаровой, встреча состоится в среду, 6 ноября. 

Ожидается, что Никос Дендиас посетит Москву с рабочим визитом. В ходе встречи с Сергеем Лавровым он обсудит состояние отношений России и Греции и перспективы их развития в контексте старта работы нового кабинета министров Греции, который сформировался летом 2019 года. Кроме того, стороны обсудят актуальную международную и региональную повестку, а также ситуацию на Балканах и в восточном Средиземноморье. 

Ранее Мария Захарова анонсировала встречу Сергея Лаврова с главой МИД Бурунди

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Автор: Ольга Воскресенская
#захарова #лавров #политика #мид рф #греция

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