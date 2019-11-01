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14:51   1 Ноября 2019
Россия

Глава Роспотребнадзора предложил создать программу популяризации истории ВОВ

Глава Роспотребнадзора предложил создать программу популяризации истории ВОВ

Глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов рассказал, насколько хорошо школьники знают историю родной страны. Он выступил на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе 1 ноября.

Он напомнил, что ведомство проводит в школах Всероссийские проверочные работы, чтобы выявить пробелы и помочь в их исправлении. Такие тесты проходят с пятого по 11 классы. Кравцов завил, что ВПР демонстрируют плохую подготовку.

Вместе с тем, это подтверждает и анализ ОГЭ и ЕГЭ по истории, который проводит Федеральный институт педагогических измерений. По его словам, треть сдающих профильный экзамен «все-таки слабо знают свой предмет».

Глава Роспотребнадзора предложил создать программу популяризации истории ВОВ

«Как мы видим, школьники даже путаются в наиболее известных событиях нашей страны, не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи, не знают ключевых исторических деятелей, историю российской культуры. Во многом такая ситуация связана с отсутствием современных методик преподавания, с недостатком программ подготовки учителей», — сказал глава ведомства.

Кравцов предложил разработать программу для популяризации истории Великой Отечественной войны. По его мнению, ее важно внедрить не только во все школьные учреждения, но и в организации среднего образования, куда поступает половина выпускников девятых классов.

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Автор: Анна Манц
#роспотребнадзор #история #школа

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