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15:02   1 Ноября 2019
Россия

Захарова предупредила, что «Белые каски» готовят новые провокации с химоружием в Сирии

Захарова предупредила, что «Белые каски» готовят новые провокации с химоружием в Сирии

Неправительственная организация «Белые каски» готовит новые постановочные химические атаки на территории Сирии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в пятницу, 1 ноября. 

По словам Захаровой, Россия неоднократно указывала на связь неправительственной организации «Белые каски» с террористическими структурами, а также их участие в постановочных химатаках. Причем эта информация находит подтверждение как российских, так и зарубежных исследованиях. 

«Информация о преступлениях "Белых касок" находит все больше подтверждений, но в Вашингтоне предпочитают игнорировать эти факты, делая вид что не замечают, как они окончательно себя дискредитировали», — сказала она на брифинге. 

Захарова предупредила, что «Белые каски» готовят новые провокации с химоружием в Сирии

Согласно имеющимся данным, которые правительство САР передало в ООН, представители «Белых касок» готовят новые провокации с химическими атаками в Сирии, предупредила Захарова. Она подчеркнула, что именно на этих псевдоспасателей Вашингтон тратит деньги американских налогоплательщиков, поэтому США в очередной раз демонстрирует двойные стандарты. 

«Куда как полезнее было бы использовать эти деньги для прямого гуманитарного содействия, нежели спонсировать эту организацию», — заявила она. 

«Сирийская гражданская оборона» (СГО, более известна как «Белые каски»)  — неправительственная организация, которая была создана в 2014 году. Организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере материалов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #сирия #политика #общество #белые каски

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