Захарова предупредила, что «Белые каски» готовят новые провокации с химоружием в Сирии

Неправительственная организация «Белые каски» готовит новые постановочные химические атаки на территории Сирии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в пятницу, 1 ноября.

По словам Захаровой, Россия неоднократно указывала на связь неправительственной организации «Белые каски» с террористическими структурами, а также их участие в постановочных химатаках. Причем эта информация находит подтверждение как российских, так и зарубежных исследованиях.

«Информация о преступлениях "Белых касок" находит все больше подтверждений, но в Вашингтоне предпочитают игнорировать эти факты, делая вид что не замечают, как они окончательно себя дискредитировали», — сказала она на брифинге.

Согласно имеющимся данным, которые правительство САР передало в ООН, представители «Белых касок» готовят новые провокации с химическими атаками в Сирии, предупредила Захарова. Она подчеркнула, что именно на этих псевдоспасателей Вашингтон тратит деньги американских налогоплательщиков, поэтому США в очередной раз демонстрирует двойные стандарты.

«Куда как полезнее было бы использовать эти деньги для прямого гуманитарного содействия, нежели спонсировать эту организацию», — заявила она.

«Сирийская гражданская оборона» (СГО, более известна как «Белые каски») — неправительственная организация, которая была создана в 2014 году. Организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере материалов.