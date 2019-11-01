Эксперт уверен, что Россия и Турция уберегут север Сирии от произвола

Российские и турецкие силы патрулируют границу САР, в том числе, для того, чтобы американцы не использовали в своих корыстных целях курдских радикалов. Таким мнением, комментируя выполнение положений меморандума между Москвой и Анкарой, поделился сирийский эксперт Маис Курбанов.

«Российские и турецкие военнослужащие вместе патрулируют границу, чтобы обезопасить эту зону, чтобы курдов не использовали американцы в своих корыстных целях», - заметил спикер в беседе с ИА «Политика сегодня».

По мнению Курбанова, совместное патрулирование военной полиции РФ и сирийской правительственной армии приграничных районов Сирии способствует становлению мира на этой территории.

«Патрулирование совместное с сирийской армией приведет к миру. Потому что вооруженное сопротивление курдов потихоньку исчезнет. То есть они перестанут сопротивляться и туркам, и сирийцам. Сирийцы полностью будут контролировать эту границу. И американцы не смогут спровоцировать Турцию, ведь американцы ранее провоцировали турков на нападения, чтобы потом обвинять Анкару в том, что она нарушает границы сирийского государства», — говорит эксперт.

Кроме того, Курбанов уверен, что, несмотря на поддержку США, курдские боевики не смогут тягаться с РФ и Турцией.

«Курды должны уйти, потому что сопротивление бессмысленно. Против таких держав очень трудно пойти. Не то что трудно, а невозможно. Сегодня курды вместе с американцами хотят контролировать нефтяную отрасль в Сирии. Против этого и Сирия и Турция и Иран и Россия и все остальные», - подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Россия перебросила на север республики около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей. Задача российских полицейских — проходить не меньше десяти населенных пунктов, за пять часов преодолевая 150 километров. В настоящее время отрабатываются маршруты совместного контроля. В заранее определенных точках бронеавтомобиль «Тигр» будет встречать турецкую колонну, а затем начнется движение по запланированному маршруту.

В Сочи 22 октября прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Главы государств подписали соглашение о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Курдским террористам отводилось 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров от турецкой границы.