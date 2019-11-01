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14:38   1 Ноября 2019
Россия

МИД РФ считает создание Конституционного совета достижением народа Сирии

МИД РФ считает создание Конституционного совета достижением народа Сирии

Формирование Конституционного совета стало «безусловным достижением сирийского народа», заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге в пятницу, 1 ноября.

Она напомнила, что орган приступил к работе 30 октября в Женеве, ему предшествовало заседание «Астанинской тройки». Напомним, что в ней состоят Россия, Турция и Иран, а основная цель такой работы — урегулирование ситуации в Сирии.

«Понимаем что формирование комитета не решит одним махом всех проблем, но позволит впервые за годы кризиса сесть за стол переговоров», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

МИД РФ считает создание Конституционного совета достижением народа Сирии

Накануне сирийский президент Башар Асад в большом интервью телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия» отмечал, что официальный Дамаск готов принять любой результат работы Конституционного совета, даже создание новой Конституции. Однако важно, чтобы все решения соответствовали национальным интересам арабской республики.

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Автор: Анна Манц
#захарова #сирия #мид рф #конституционный комитет

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