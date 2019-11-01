МИД РФ считает создание Конституционного совета достижением народа Сирии

Формирование Конституционного совета стало «безусловным достижением сирийского народа», заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге в пятницу, 1 ноября.

Она напомнила, что орган приступил к работе 30 октября в Женеве, ему предшествовало заседание «Астанинской тройки». Напомним, что в ней состоят Россия, Турция и Иран, а основная цель такой работы — урегулирование ситуации в Сирии.

«Понимаем что формирование комитета не решит одним махом всех проблем, но позволит впервые за годы кризиса сесть за стол переговоров», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Накануне сирийский президент Башар Асад в большом интервью телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия» отмечал, что официальный Дамаск готов принять любой результат работы Конституционного совета, даже создание новой Конституции. Однако важно, чтобы все решения соответствовали национальным интересам арабской республики.