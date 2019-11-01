Захарова рассказала, сколько США зарабатывают на незаконном выкачивании сирийской нефти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противоправные действия американцев в Сирии вызывают множество вопросов.

«Не может у современного международного сообщества не вызывать вопросов (ситуация), когда цивилизованное государство выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая преступную деятельность борьбой с ИГ* (запрещена в РФ)», — подчеркнула дипломат.

Вашингтон в обход собственных санкций незаконно вывозит сирийскую нефть на сумму более 30 миллионов долларов в месяц.

При этом Захарова напомнила, что ИГ*, как утверждают сами Штаты и их союзники, было уничтожено еще в марте.

#Захарова: Несмотря на трудности «на земле», в целом ситуация в Сирии постепенно нормализуется, страна возвращается к мирной жизни. 26-29 октября в Дамаске прошла международная энергетическая выставка «Сирия Петро», в которой приняли участие нефтегазовые компании из России и др. pic.twitter.com/kxi1ZhoAXH — МИД России ???????? (@MID_RF) November 1, 2019

*Террористическая организация, запрещена в РФ