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14:41   1 Ноября 2019
Россия

Захарова рассказала, сколько США зарабатывают на незаконном выкачивании сирийской нефти

Захарова рассказала, сколько США зарабатывают на незаконном выкачивании сирийской нефти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противоправные действия американцев в Сирии вызывают множество вопросов. 

«Не может у современного международного сообщества не вызывать вопросов (ситуация), когда цивилизованное государство выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, прикрывая преступную деятельность борьбой с ИГ* (запрещена в РФ)», — подчеркнула дипломат.

Вашингтон в обход собственных санкций незаконно вывозит сирийскую нефть на сумму более 30 миллионов долларов в месяц.

При этом Захарова напомнила, что ИГ*, как утверждают сами Штаты и их союзники, было уничтожено еще в марте. 

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #сша #сирия #мид рф

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