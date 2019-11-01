Лавров встретится с главой МИД Бурунди 5 ноября

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с коллегой из Бурунди 5 ноября. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, глава МИД Бурунди посетит Москву с рабочим визитом, в рамках которого он встретится с Сергеем Лавровым. Ожидается, что стороны обсудят перспективы развития отношений между странами, в том числе в контексте прошедшего саммита Россия — Африка в Сочи. Кроме того, главы МИД России и Бурунди обменяются мнениями на темы актуальной мировой повестки дня.

Саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Сочи 23 и 24 октября, на нем присутствовали более 40 представителей стран Африканского континента.