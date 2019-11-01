Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

 В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии
Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»
Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

 Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт
Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

Путин проводит совещание членов Совбеза РФ в Ново-Огарево

 В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии

В МИД РФ подтвердили, что курдские радикалы покинули зону безопасности в Сирии
Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

 Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»
Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

Эксперт не исключил, что США уже ищут актеров на роль «очевидцев ликвидации» аль-Багдади

 Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт

Северная Македония не сможет спасти НАТО, уверен эксперт
14:28   1 Ноября 2019
Россия

Лавров встретится с главой МИД Бурунди 5 ноября

Лавров встретится с главой МИД Бурунди 5 ноября

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с коллегой из Бурунди 5 ноября. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, глава МИД Бурунди посетит Москву с рабочим визитом, в рамках которого он встретится с Сергеем Лавровым. Ожидается, что стороны обсудят перспективы развития отношений между странами, в том числе в контексте прошедшего саммита Россия — Африка в Сочи. Кроме того, главы МИД России и Бурунди обменяются мнениями на темы актуальной мировой повестки дня. 

Саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Сочи 23 и 24 октября, на нем присутствовали более 40 представителей стран Африканского континента. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#захарова #лавров #политика #мид рф #весь мир #бурунди

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...