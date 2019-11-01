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14:28   1 Ноября 2019
Россия

Косачев упрекнул Украину в неблагодарности

Косачев упрекнул Украину в неблагодарности

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев ответил на слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна заплатить Украине за восстановление региона. Мнение на этот счет российский сенатор высказал 1 ноября в комментарии RT.

Косачев назвал заявление Криклия абсолютно неприемлемым. Речь идет о заведомо ложной интерпретации событий на юго-востоке Украины, считает он. Что касается самого кризиса, за него ответственны организаторы майдана, которые совершили государственный переворот. 

«Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинске истоки и последующее внутриукраитнское урегулирование», — сказал он.

Косачев также отметил роль России в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, наша страна активно содействует решению проблемы. Россия сделала все, что смогла для предотвращения необратимого сценария событий, а Украина должна быть за это благодарна. 

«А всё остальное, это просто с больной головы на здоровую», — заключил сенатор. 

Ранее сообщалось, что Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #донбасс #украина #политика #общество

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