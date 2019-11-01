Косачев упрекнул Украину в неблагодарности

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев ответил на слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна заплатить Украине за восстановление региона. Мнение на этот счет российский сенатор высказал 1 ноября в комментарии RT.

Косачев назвал заявление Криклия абсолютно неприемлемым. Речь идет о заведомо ложной интерпретации событий на юго-востоке Украины, считает он. Что касается самого кризиса, за него ответственны организаторы майдана, которые совершили государственный переворот.

«Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинске истоки и последующее внутриукраитнское урегулирование», — сказал он.

Косачев также отметил роль России в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, наша страна активно содействует решению проблемы. Россия сделала все, что смогла для предотвращения необратимого сценария событий, а Украина должна быть за это благодарна.

«А всё остальное, это просто с больной головы на здоровую», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса.