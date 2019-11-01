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14:20   1 Ноября 2019
Весь мир

Трампу нужна «ликвидация» аль-Багдади для поддержания имиджа борца с терроризмом

Трампу нужна «ликвидация» аль-Багдади для поддержания имиджа борца с терроризмом

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что президент США Дональд Трамп собирается использовать фейк об «уничтожении» главаря запрещенной группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в преддверии предвыборной гонки. 

Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Эксперт считает, что вся эта история напоминает сюжет голливудского блокбастера. 

Этот фейк США необходим для внутреннего пользования. Белый дом пытается убедить американцев, что он действительно борется с терроризмом. Команда Трампа может использовать это «достижение» в предвыборной борьбе.

«Также здесь идет некая модернизация имиджа Трампа, до этого он был бизнесмен, а теперь он героический борец с терроризмом, и главный его успех  — уничтожение этого Багдади», — добавил Перенджиев. 

Ранее президент САР Башар Асад заявил, что Дамаск не контактировал с США по вопросу «ликвидации» террориста, нет свидетельств того, действительно ли убит аль-Багдади. По словам Асада, Вашингтон не предоставил никаких доказательств. 

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иг #трамп #аль-багдади

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