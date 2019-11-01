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14:07   1 Ноября 2019
Россия

Большинство россиян поддержали введение отцовского капитала, показал опрос

Большинство россиян поддержали введение отцовского капитала, показал опрос

Большинство россиян поддерживают введение федерального отцовского капитала в размере 453 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства. 

Ранее Общественная палата России предлагала ввести отцовский капитал — субсидию для семей за рождение третьего и последующих детей в дополнение к материнскому капиталу. 

Так, введение субсидии за рождение третьего и последующих детей, то есть отцовского капитала, поддержали большинство респондентов. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комиссии Сергея Рыбальченко. 

«По результатам проведенного исследования, 74% опрошенных респондентов действительно выступают за введение такой меры поддержки», — сообщил Рыбальченко.

Респонденты считают, что потратить отцовский капитал можно на приобретение жилой недвижимости (80% опрошенных). Еще 68% считают, что этими деньгами можно оплатить ипотеку или, как предложили 61% опрошенных, купить на них семейный автомобиль.

Более 55% участников опроса поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны. При этом 42% считают, что государство должно предоставлять таким семьям меры поддержки без привязки к регистрации по месту фактического проживания. 

Опрос проводился с 13 августа по 14 октября 2019 гола. В нем участвовали более 10 тысяч человек из 83 субъектов России. 52% из них - многодетные семьи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #маткапитал #отцовский капитал

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