Риелтор объяснил, для кого на севере Москвы строят «собачьи будки» за три миллиона

В Москве поставлен рекорд по компактному жилью. Квартиру метражом в 11,6 метра застройщик предлагает приобрести в жилом комплексе «My Space» («Мое пространство», — англ.). Он расположен на Дергунинской улице на севере столицы. Можно предположить, что это апартамент-комплекс, непригодный для длительного и комфортного проживания, однако по телефону отдела продаж уточнили, что 11,6 кв.м. — это метраж полноценной квартиры с кухней и санузлом.

В разговоре с «Политикой Сегодня» вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев предположил, что 11 квадратных метров для студии маловато. Однако, как уверяет эксперт, покупатели найдутся. Иначе их бы просто не строили.

«У меня ощущение, что это все-таки не жилые дома, а это, наверное, апартаменты. Безусловно, застройщики действуют исходя из того, что есть спрос на такие объекты, иначе бы они их не строили. Здесь основной комментарий связан с тем, что происходит трансформация формата жилых домов. Он меняется. Если раньше человек, приходя в квартиру, воспринимал ее как место, где он может прожить хоть месяц, не выходя из нее, то сейчас новое поколение миллениалов хочет как можно меньше времени проводить в квартирах, пока они не создали семьи», — объяснил Апрелев.

Для комфортной жизни в квартирах с такой планировкой следует организовать холлы, помещения для отдыха и кухню, считает эксперт. Однако, как уточнили в отделе продаж, ничего подобного в новом комплексе почти за три миллиона рублей нет.

В социальных сетях уже успели высмеять мини-студии. В Twitter пользователи назвали их собачьими будками. Однако у такого жилья есть и плюс — это уборка: «Можно просто купить достаточно большую тряпку и один раз кинуть ее на пол», — посмеялся пользователь mr_Smi1ey.