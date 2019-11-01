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13:47   1 Ноября 2019
Россия

Большинство россиян выступают за введение смертной казни в некоторых случаях

Большинство россиян выступают за введение смертной казни в некоторых случаях

Большинство россиян выступают за введение смертной казни в некоторых случаях. Таковы итоги опроса, проведенного специалистами фонда «Общественное мнение». 

За введение смертной казни в некоторых случаях проголосовали 69 процентов опрошенных. 37 процентов респондентов считают, что мораторий на смертную казнь отменять не нужно. 

В частности, за смертную казнь для террористов выступили 53 процента опрошенных, 57 высказались за снятие моратория в отношении убийц, а 68 проголосовали за смертную казнь в отношении тех, кто совершает сексуальное преступление против детей и подростков. 

45 процентов респондентов заявили, что Россия зря ввела мораторий на смертную казнь в 1996 году, 37 процентов ответили, что власти все сделали верно. Всего в опросе приняло участие более полутора тысяч жителей РФ из 53 регионов страны. 

Возможность возвращения смертной казни стала активно обсуждаться после резонансного убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове, которую задушил в гараже местный житель. Девочку разыскивали несколько дней.   

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #опрос #смертная казнь #общество

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