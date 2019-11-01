Налоги для самозанятых планируют ввести по всей России в следующем году

Министерство финансов РФ планирует с 1 июля 2020 года ввести налоги для самозанятых по всей стране. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Минфин подготовил проект о расширении зоны действия налога на 19 субъектов. В министерстве объяснили, что речь идет, в первую очередь, о регионах-донорах и тех территориях, где расположены города-миллионники. На данный момент в эксперименте задействованы жители Москвы, Московской и Кулажуской области, а также Татарстана.

В ведомстве отметили, что согласно предварительным результатам эксперимента, решение станет популярным, ведь зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.

Глава Минфина Антон Силуанов также рассказал, когда планируется распространить нововведение по всей России.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — заявил он.

Отмечается, что по результатам текущего года система администрирования будет доработана для минимизации возможных бюджетных рисков.