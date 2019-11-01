Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Большинство россиян поддержали введение отцовского капитала, показал опрос

Большинство россиян поддержали введение отцовского капитала, показал опрос

 Большинство россиян выступают за введение смертной казни в некоторых случаях

Большинство россиян выступают за введение смертной казни в некоторых случаях
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Помпео посетит Германию 8 ноября для встречи с Меркель

Помпео посетит Германию 8 ноября для встречи с Меркель

 Военный эксперт считает, что США развяжут новую войну в Сирии из-за нефти

Военный эксперт считает, что США развяжут новую войну в Сирии из-за нефти

Большинство россиян поддержали введение отцовского капитала, показал опрос

Большинство россиян поддержали введение отцовского капитала, показал опрос

 Большинство россиян выступают за введение смертной казни в некоторых случаях

Большинство россиян выступают за введение смертной казни в некоторых случаях
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Помпео посетит Германию 8 ноября для встречи с Меркель

Помпео посетит Германию 8 ноября для встречи с Меркель

 Военный эксперт считает, что США развяжут новую войну в Сирии из-за нефти

Военный эксперт считает, что США развяжут новую войну в Сирии из-за нефти

13:40   1 Ноября 2019
Россия

Налоги для самозанятых планируют ввести по всей России в следующем году

Налоги для самозанятых планируют ввести по всей России в следующем году

Министерство финансов РФ планирует с 1 июля 2020 года ввести налоги для самозанятых по всей стране. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. 

Ранее Минфин подготовил проект о расширении зоны действия налога на 19 субъектов. В министерстве объяснили, что речь идет, в первую очередь, о регионах-донорах и тех территориях, где расположены города-миллионники. На данный момент в эксперименте задействованы жители Москвы, Московской и Кулажуской области, а также Татарстана. 

В ведомстве отметили, что согласно предварительным результатам эксперимента, решение станет популярным, ведь зарегистрировались уже более 240 тысяч человек. 

Глава Минфина Антон Силуанов также рассказал, когда планируется распространить нововведение по всей России. 

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — заявил он.

Отмечается, что по результатам текущего года система администрирования будет доработана для минимизации возможных бюджетных рисков. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #налоги #общество #самозанятые

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...