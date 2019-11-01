Российская военная делегация прибудет 1 ноября в Анкару

Военная российская делегация прибудет в Анкару в течение для переговоров с турецкими коллегами по ситуации в Сирии. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Вторая российская военная делегация, согласно достигнутым 22 октября 2019 года в Сочи договоренностям, приедет сегодня в Анкару для обсуждения тактических и технических вопросов [по Сирии — ред.]», — отмечается в заявлении.

Военные делегации обеих стран обсуждали планы по реализации договоренностей, достигнутых лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, 28 и 29 октября на переговорах в Анкаре.

22 октября президент РФ и его турецкий коллега после шести часов переговоров в Сочи приняли меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Документ призван урегулировать ситуацию в Сирии. В рамках меморандума лидеры договорились о сохранении статус-кво в районе проведения турецкой операции «Источник мира» и выводе курдских подразделений из Манбиджа. Путин назвал эти решения судьбоносными.